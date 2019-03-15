丟入死魚30秒！整群海螺如「喪屍爬出」狂嗑...250萬人狂起雞母皮

死んだ魚に群がる巻貝怖ぇええええええpic.twitter.com/SYcTkfFMHA — ツイッターTV (@twi_vaz) 2019年3月5日

國際中心／綜合報導

說到海螺，大部分的人對它的印象都是比較溫和，但最近有網友在推特PO出影片，他才剛把一條死魚丟進水裡，不到10秒就一大群海螺從沙裡衝出，用光速團團包圍住這條死魚，不僅移動速度超級快，更殺紅眼的巴住魚狂嗑，凶狠模樣讓網友大開眼界，還有人留言「好像從地底爬出的喪屍…」。

▲海螺瘋狂搶食死魚。（圖／翻攝自推特@ twi_vaz，下同）

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推特帳號「ツイッターTV」日前PO出這段影片，短短幾天就突破250萬次觀看，只見拍攝者才剛把死魚丟進去，原本平靜的水面立刻掀起波瀾，數十隻海螺從沙裡湧出，而且只花不到30秒就把整條魚包住，海螺手腳俐落的模樣完全顛覆大家印象。

▲原本這麼大條的死魚，不到幾秒就被海螺嗑光。



不少網友驚呼「沒想到海螺這麼兇！」「好像在超市搶特價品的樣子」「密集恐懼症慎入啊！」「起雞皮疙瘩了…」「在慶祝澀谷萬聖節？」「我不敢吃海螺了」。也有人指出，有些海螺是肉食性，把死魚當作主食，所以「被視為很好的海灘清潔機」。

▲網友說密集恐懼症都發作了。

事實上，並非所有海螺都是吃沙子維生，例如「芋螺」就是種相當凶猛的海螺，不僅可以活吞魚隻，還有足以傷人的毒牙，不小心被螫到會產生被蜜蜂叮的刺痛感，嚴重的還有可能會中毒。