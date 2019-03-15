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神秘優雅「大象女王」遺照曝光！瘦弱身軀頂「6m象牙」常磨地

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▲▼ 野生動物攝影師盧卡斯（Will Burrard-Lucas） 在肯亞拍到母象。（圖／翻攝自IG／willbl）

▲ 盧卡斯在2017年8月以來，一直在東察沃國家公園當地拍攝野生動物。（圖／翻攝自IG／willbl，下同。）

國際中心／綜合報導

英國35歲野生動物攝影師盧卡斯（Will Burrard-Lucas）於今年2月，才發布百年難得一見的野生非洲黑豹系列照，如今他又在肯亞捕捉到一隻擁有長達6英尺（約1.8公尺）以上象牙的母象，並幫她封上「大象女王」的稱號。

根據Metro報導，盧卡斯於2017年8月在肯亞「東察沃國家公園」（Tsavo East National Park）工作時，發現世上僅存20隻、象牙長達6英尺的象種「大獠牙」（big tusker），當時命名為F_Mu1的母象，正邁著優雅的腳步，只是瘦弱老邁的牠因為象牙太長緣故，不時會磨到前方的黃土。

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▼ 大象女王的象牙長達約1.8公尺以上，重達45公斤。

▲▼ 野生動物攝影師盧卡斯（Will Burrard-Lucas） 在肯亞拍到母象。（圖／翻攝自IG／willbl）

當時盧卡斯見到驚人一幕後，立刻拿起相機記錄下這一刻。他興奮地表示，「如果世上有大象女王的話，那一定是『她』」，由於母象脾氣溫柔、安靜，有時他甚至能在距離接近時，輕輕地觸碰牠。盧卡斯回憶，「當我第一次見到她時，我感到非常震驚，我從沒見過如此驚人的象牙，如果不是親眼所見，我大概不會相信世上會有這樣的大象。」

不幸的是，大象女王在拍攝不久後，受到當地持續乾旱的影響，因為健康不良而離世，年僅60多歲。盧卡斯透露，其實一般人想找大獠牙的話，簡直是大海撈針，當初他也是在當地野生動物保護組織Tsavo Trust出動無人機和無線電引導下，才順利發現大象女王。

盧卡斯把這組系列照收錄在《巨人之地》（Land of Giants）一書中，書中收錄150張前所未見的黑白照片，都是他於2017年和2018年中的2次旅行所拍攝下來。他想透過這本書支持Tsavo Trust，也想向世人傳遞「這些令人驚嘆的大象仍存在，現在拯救牠們來得及」的訊息。

事實上，象牙重量超過超過100磅（45公斤）的大獠牙，生命安全時常遭受盜獵者威脅，像是在2年前，同地區有一頭50歲的大獠牙大象，慘遭盜獵者獵殺。因此，Tsavo Trust為了防止盜獵，從不透露有關大獠牙的訊息，盧卡斯至今才把照片公諸於眾。

▼ 盧卡斯過去也曾捕捉到野生非洲黑豹。

▲▼ 野生動物攝影師盧卡斯（Will Burrard-Lucas）捕捉到野生非洲黑豹。（圖／翻攝自IG／willbl）

關鍵字： 盧卡斯Will Burrard-Lucas東察沃國家公園Tsavo East National Park大獠牙big tuskerF_Mu1Tsavo Trust

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