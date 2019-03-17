看醫生好可怕！機長汪放鬆變長舌婦　「胸口多條領帶」驚呆媽

▲米克斯米奇看醫生之前臉超哀怨。（圖／網友麥面兒授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

看醫生對於許多毛孩來說就是整惡夢！一隻米克斯「謝米奇」身體不舒服，和家人到獸醫看診，才剛進到醫院就想逃，直到看診完才露出消失的微笑。好笑的是，可能是突然鬆一口氣的緣故，飛機耳的米奇放鬆時突然變成長舌婦，胸前多條黑粉色領帶，當場把馬麻給嚇了一跳！

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▲黑色和粉色的大舌頭無限延伸，飛機耳開好開滿。

3歲的米奇個性膽小，到動物醫院直覺反應就是想躲起來，還沒看醫生之前就想盡辦法要逃跑，後來知道沒有要打針，突然開飛機耳，舌頭還不自覺掉出來。馬麻麥面兒笑說，其實米奇的舌頭平常都沒有露這麼長，「今天牠可能心情特別好，今天看完醫生她很開心，太放鬆的感覺，才不小心掉出來～」。

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▲▼汪：以後可以不要看醫生了嗎。



許多網友看完紛紛驚呼「這樣收得回去嗎」、「講話會不會大舌頭？」，也有其人笑說，「舌頭真的很長ㄟ！也是很可愛啊」、「這就是鄉民們都希望有的30公分」、「舌頭上還有刻度欸XD」、「 這舌頭長度太不科學了」、「巨無霸牛舌餅」、「這平時都擺哪啊」、「是p上去的吧我不相信！」。

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▲米奇平時的放電臉。