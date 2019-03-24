別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿

▲小鵝一路跟著爸拔的腳步狂追。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「第一眼見到的就是媽媽！」桃園一名飼主劉小茂日前收編3隻小鵝，從破蛋開始照顧到變成毛茸茸的小寶寶，鴨寶們都把他成親生父母。這天他從客廳要走去廁所，3個小傢伙馬上沿路狂追，還一邊激動大叫，讓劉小茂無奈又好笑，「我只是要去尿尿啊...」

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▲▼農場母鵝生的3顆蛋現在已經變成漂亮的小鵝。

飼主劉小茂表示，這3隻小鵝是農場的母鵝生的，因為怕天氣不穩定所以帶回家照顧，平時住在家裡沒人用的廁所，等到他下班回家，都會打掃鴨鴨們的生活環境、換水及換飼料，似乎也因為從破蛋就開始，鴨鴨都把他當成媽媽般的存在，所以到哪都跟緊緊。

▲▼飼主說，小鵝平常都生活在沒人使用的廁所，等到他下班會放出來奔走。

影片中可以看到，3隻小鵝走出客廳，爸拔前腳才離開，牠們馬上發出崩潰的「啾啾聲」，沿路狂追彷彿在說，「不要丟下我們啊啊啊！」可愛的畫面讓往網友紛紛笑說，「牠們把你當媽了！」、「太可愛啦XDDD」、「穿圍裙把牠們放口袋」、「鵝：媽媽媽媽媽媽」、「可愛三毛」。

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