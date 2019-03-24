ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供）

▲小鵝一路跟著爸拔的腳步狂追。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「第一眼見到的就是媽媽！」桃園一名飼主劉小茂日前收編3隻小鵝，從破蛋開始照顧到變成毛茸茸的小寶寶，鴨寶們都把他成親生父母。這天他從客廳要走去廁所，3個小傢伙馬上沿路狂追，還一邊激動大叫，讓劉小茂無奈又好笑，「我只是要去尿尿啊...」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供）

▼農場母鵝生的3顆蛋現在已經變成漂亮的小鵝。

▲▼別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供）

飼主劉小茂表示，這3隻小鵝是農場的母鵝生的，因為怕天氣不穩定所以帶回家照顧，平時住在家裡沒人用的廁所，等到他下班回家，都會打掃鴨鴨們的生活環境、換水及換飼料，似乎也因為從破蛋就開始，鴨鴨都把他當成媽媽般的存在，所以到哪都跟緊緊。

▲▼別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供）

▲▼飼主說，小鵝平常都生活在沒人使用的廁所，等到他下班會放出來奔走。

▲▼別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是去尿尿。（圖／有點毛毛的／劉小茂授權提供）

影片中可以看到，3隻小鵝走出客廳，爸拔前腳才離開，牠們馬上發出崩潰的「啾啾聲」，沿路狂追彷彿在說，「不要丟下我們啊啊啊！」可愛的畫面讓往網友紛紛笑說，「牠們把你當媽了！」、「太可愛啦XDDD」、「穿圍裙把牠們放口袋」、「鵝：媽媽媽媽媽媽」、「可愛三毛」。

 ▼更多精彩影音

關鍵字： 大叫尿尿狂追桃園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」　遭活埋、輾壓慘叫喪命

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

有牽繩就能進來！飼主帶725公斤「巨獸」踢館寵物店..

凌亂桌面自己變乾淨？監視器逮神秘小精靈　他嚇呆不敢..

藍貓睡一半驚醒！「黃金右臂」強掰奴才大腿　5秒後累..

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小..

山孩子「肉粽」離奇失蹤！1個月後忍痛走回家...竟..

開監視驚見屁汪「偷看電視＋打哈欠」　網笑：小朋友坐..

13歲「失智柴」窩媽咪懷裡當寶寶　露小牙齒幸福暖笑

河邊目擊「2條毒蛇」互咬廝殺！她興奮拍下全程　激戰..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

偏心柴見媽回家開飛機耳狂塞乃 姐被當空氣心碎：我也..

痛到吃不下...見愛媽狂舔傷口 浪浪「天生無肛」大..

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領..

吃起來94不爽！受不了慢食碗　黑柴開大絕一秒破解：..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小..

不爽牛皮骨被搶...柴低吼威脅 妹隔壁眼神死：不..

別丟下我們！3小鵝「大叫沿路狂追」　爸無奈：我只是..

柴柴盪鞦韆好開心～開飛機耳笑到「顏面失調」　萌翻上..

凍未條啦！法鬥睡搞搞...聞沙西米香氣「鬥雞眼直盯..

開監視驚見屁汪「偷看電視＋打哈欠」　網笑：小朋友坐..

有牽繩就能進來！飼主帶725公斤「巨獸」踢館寵物店..

山孩子「肉粽」離奇失蹤！1個月後忍痛走回家...竟..

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

凌亂桌面自己變乾淨？監視器逮神秘小精靈　他嚇呆不敢..

我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

浪浪Hola險遭安樂死變身特戰犬　狗班長昂首500..

肥宅逆轉！美大學研究：適量喝酒和輕度過重「可以活更..

喜劇天團背後的辛酸！《勞萊與哈台》暖心的傳記小品

八年級社工從四道人生回顧　敬佩病友勇敢與照護者付出

SupremeＸThe North Face碟照曝..

蔡英文：台灣跟美日、帛琉是「印度太平洋戰略」堅實夥..

「爸比魔鬼在後面」3歲兒在停車場嚇到他失禁！　一看..

黨中央徵召登記2020初選　韓國瑜：回去再好好商量

訪美花絮／柯P出訪操練「自媒體」　學姐大熊熬夜生影..

美呆了！台中「最美黃金公園」　一整片黃花風鈴木大爆..

陸委會籲說明「入中聯辦原因」　韓國瑜：交朋友、賣水..

寵物動物熱門新聞

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

凌亂桌面自己變乾淨？監視畫面把..

藍貓強掰奴才大腿　累癱眼神死！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

監視器驚見狗狗看電視還打哈欠！

13失智柴被媽咪嬰兒抱　燦爛暖..

目擊2條毒蛇互咬　她興奮拍全程

喵拉屎在地上　網讚翻：超有家教

羅威那1：1趴坐墊顧車　斜眼瞪..

爸認嘸童年照　走鐘貓委屈縮角落

全盲汪撿不到玩具　「導盲幼幼」..

讀者迴響

熱門新聞

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

凌亂桌面自己變乾淨？監視畫面把..

藍貓強掰奴才大腿　累癱眼神死！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

監視器驚見狗狗看電視還打哈欠！

13失智柴被媽咪嬰兒抱　燦爛暖..

目擊2條毒蛇互咬　她興奮拍全程

喵拉屎在地上　網讚翻：超有家教

羅威那1：1趴坐墊顧車　斜眼瞪..

爸認嘸童年照　走鐘貓委屈縮角落

全盲汪撿不到玩具　「導盲幼幼」..

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

偏心柴見媽回家開飛機耳狂塞乃 姐被當空氣心碎：我也有出國...

痛到吃不下...見愛媽狂舔傷口 浪浪「天生無肛」大腸外露盼新家

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面