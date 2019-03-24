巡邏到一半...走失汪跑來敲車求救！　暖警開夜車陪牠找主人

▲走失的大黃狗Hank趴在警車求救。（圖／翻攝自The Dodo）

寵物小組／綜合報導

找對人求救！美國佛羅里達洲有2名警察Soto和Rose在夜晚執勤巡邏時，遇上一隻大黃狗跑來敲車門，疑似是走失的樣子，看見人就開心的搖尾撒嬌。於是他們讓出自己的晚餐給狗狗填飽肚子，大半夜開車載牠找家，超暖的行徑被網友讚爆！

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Soto和Rose當時正在巡邏完畢，往警車的方向行走，發現有個旁大的影子，一隻大黃狗正趴在車窗探視，當牠看到警察馬上開心的撲上來撒嬌。他們發現狗狗身上有配戴項圈，得知大黃叫做Hank，由於周圍沒有住宅，推測應該是牠跟家人走失了。

▲狗狗在警察們的幫助下，成功回到家。



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警察將車門打開，Hank馬上就跳進去，Soto將自己的晚餐餵給飢腸轆轆的牠，並且依照項圈上的資料，成功找到地址，半夜開車送狗回到飼主家，「對方並不知道狗狗走失了。」

2名警員的暖舉受到許多網友的推崇，但他們認為，這只是隨手幫的小忙，同時也稱讚，Hank是一隻非常聰明的狗狗，「牠知道自已需要幫助，所以站在警車旁邊等我們，最後成功回到家人身邊。」

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