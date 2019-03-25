你頭髮好香～店貓跳上肩膀銷魂蹭頭　他買罐罐尷尬蹲地5分鐘

▲店貓白白跑來客人頭上磨蹭撒嬌。（圖／網友蕭星授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

董ㄟ～好久沒來了喔！一名貓奴蕭星日前和姐姐到寵物店買都東西，才剛進門就被店貓白白熱情招呼，走到腳邊磨蹭，等到他彎腰選罐罐時，突然又被臨幸！白白跳到背上，像是遇到多日不見愛人，抱著他的頭瘋狂磨蹭，超萌模樣讓許多貓奴直呼，超太幸福！

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▲蕭星的家2隻貓母女，右邊的是女兒小咪，左邊的是貓媽媽大咪。

蕭星笑說，當天到桃園中正路上的寵物店，一如往常的幫家裡主子添購罐罐，才剛走進門就被熱情的白白招呼，「可能之前過去的時候牠剛好都在睡覺，以前都沒看過白白，這次去剛好遇到店員再幫貓咪鏟屎，所以讓牠們出來放風，當時店員有提醒，牠會跳到人身上，說完沒多久，白白就從旁邊的貓砂袋跳到我身上，店員看到後就趕快把牠趕下來。」

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▲鏟屎官帶著別人家的貓味道回來，大咪馬上森氣氣。



「之後我蹲在地上看罐罐，牠又跑過來跳到我身上，然後蹭得很深入...」，蕭星看到主子興致正盛，也不好意思打擾，就維持同樣的姿勢，尷尬蹲在角落5分鐘，直到店員拿肉泥來將白白請走，他才帶著別家貓的味道返家，「結果回去換家裡的貓咪吃醋XD」。

這段可愛又笑的影片貼出來之後，許多網友看完紛紛笑問，「其實你是不是沒洗頭？」、「是不是有在頭髮上撒貓草？你說！」、「用了貓薄荷洗髮精？」、「強迫推銷的手法越來越高招？」、「每個只是來買罐罐的飼主，最後都負債累累的真相」、「稱職的貓店長」、「真可愛！我家的貓都沒這麼熱情」、「回家難交代了～」。

