收容所浪犬出籠嚇到石化！　志工花3年讓牠踏上草皮燦笑奔馳

▲收容所的狗狗小黑點跟著志工開心的奔跑。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

不能養寵物也可以當志工幫助浪浪！空姐志工歐柚子很喜歡毛寶貝，但因自身從事空服工作的關係，自己經常在外站留宿，也不能飼養毛寶貝，因此來到板橋動物之家當志工，陪伴籠內封閉、不信任人的浪浪。其中一隻小黑點，從出籠就嚇到石化，在志工的幫助下，花了3年終於可以出籠迎向陽光。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲小黑點原本非常怕人，走出籠子會在角落石化。

空姐歐柚子從小就喜歡狗，但因為工作的因素無法經常留在台灣，自認無法好好的飼養毛寶貝。因此自107年6月就來板橋動物之家開始當志工，每個禮拜六都盡量換班換休來當志工，進入籠內陪伴待了2-3年都不敢出籠緊張小黑點，從不能靠近、不願上牽繩、進步到勉強出籠但仍會有石化、僵在原地的情況。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲▼許多志工輪流來照顧牠，順利協助小黑點走到草皮享受奔馳的時光。

最後在大家見證下，小黑點終於勇敢踏出犬舍享受草地陽光，在那瞬間彷彿世界都亮了起來，也讓一旁看著的歐柚子感動直呼，所有的辛苦都不算什麼了。看著小黑點可能因此離幸福更進一步，是很大的鼓舞、也是歐柚子持續下去的動力！當然最終是希望能有人願意給牠一個家。

▲▼還有許多像小黑點一樣的浪浪，需要更多熱心志工的幫忙。

歐柚子表示，動物之家的毛寶貝入園原因都不同，部份的毛寶貝會有身心受創的問題，需要更多的愛與時間來平復，當小黑點願意出籠時，讓她很有成就感，快樂心情就像荒漠找到甘泉，足以支撐她努力換班犧牲休息時間來當志工服務，繼續在籠內陪伴不願出籠的毛寶貝，安撫牠們的情緒，重新接納人類，期望每個毛寶貝都願意克服心理障礙迎向陽光找到家。