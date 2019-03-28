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內心還是寶寶！「奶嘴巨童」望窗思考狗生　媽笑：該幫牠戒嗎

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▲▼內心還是寶寶！「奶嘴金童」望窗思考狗生　媽笑：該幫牠戒嗎。（圖／有點毛毛的／粉專潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳）

▲阿金咬奶嘴望窗思考狗生。（圖／有點毛毛的／粉專潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳，下同）

寵物小組／綜合報導

毛小孩不管體型變多大，內心永遠像個長不大的寶寶。網友邱亞嬣家的黃金獵犬「喳喳」外表擁有憨厚高大的體型，看起來可靠實在，但其實是個戒不掉奶嘴的大孩子，這天牠一如往常的趴在窗邊看風景，嘴裡還咬著最愛的奶嘴，流口水吸吸的模樣萌暈許多網友。

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▲阿金忽略碗裡的肉肉　手交叉望窗「思考狗生」：我為何要吃飯？（圖／有點毛毛的／網友邱亞嬣）

▲看窗戶看到都不願意吃飯的喳喳。

馬麻邱亞嬣經常分享喳喳的生活點滴，日前她在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「這麼可愛到底要不要戒奶嘴？」，只見喳喳頭上戴著蕾絲花邊帽，嚴肅臉放空，嘴裡咬著粉色的奶嘴，一邊忘情狂吸，一邊望著窗戶思考狗生，雖然有一張天生的臭臉，行為卻像巨型嬰兒，反差的畫面相當可愛。

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▲黃金獵犬「喳喳」與「哞哞」。（圖／網友邱亞嬣授權提供。）

▲阿金還會幫忙洗窗戶XD

許多網友看完紛紛被這名奶嘴金童給笑翻，紛紛留言打趣的說，「就是一個大寶貝耶」、「 拜託不要戒」、「好可愛喔~希望奶嘴都不要戒」、「臭臉吃嘴嘴」、「表情超認真在思考的樣子」、「連奶嘴都好巨型XD」、「我家的鋼牙狗才把奶嘴咬壞了...」、「好乖的金毛」、「外表已經長大，但內心還想當寶寶啦」。

喳喳：天啊！怎麼把我戒不掉奶嘴嘴的事公諸於世啦

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