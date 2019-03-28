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歐告一摸成主顧！　「飛機耳翹屁股」陪郵差送信：摸摸我嘛

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▲▼歐告一摸成主顧！飛機耳翹屁股討摸　陪郵差哥哥去隔壁送信。（圖／網友林宏錡授權提供）

▲小黑翹屁股要給郵差摸摸。（圖／網友林宏錡授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

摸過一次就愛上！雲林縣一名網友林宏錡日前到住戶家送信，遇到一隻親人米克斯翻肚搖尾，沒想到他一摸下去變成主顧。可愛的歐告跟著郵差哥哥到隔壁送信，路途中還不忘「翹屁股」急著要摸摸，飛機耳歪頭的模樣把林宏錡給萌暈。

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影片中的黑狗看到熟悉的綠色身影，大力搖尾衝到郵差腳邊翹屁股，被摸摸頭馬上翻肚倒在地上，完全看不出來他們其實是第一次認識。林宏表示，當時他是回去代班送信到水林鄉區，由於附近有許多人家都有養狗，有的地域性強都會對郵差吠叫，但這隻狗看到人來了就一直示好，「送信到牠家給牠摸個頭而已，結果就一摸成主顧了！還跟我跑了好幾戶的信，今天去還興奮到漏尿，超可愛的」。

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▲▼歐告一摸成主顧！飛機耳翹屁股討摸　陪郵差哥哥去隔壁送信。（圖／網友林宏錡授權提供）

▲狗狗看到郵差來了興奮到漏尿了。

許多網友看完影片紛紛被狗狗討摸的舉動給融化，「喜歡郵差的狗很稀有！」、「想耍賴讓你摸摸...超可愛的啊」、「難得有郵差先生那麼受狗狗愛戴的」、「我只能說這躺法太老江湖了」、「覺得牠對你一見鍾情」、「輕鬆就被誘拐了」、「聲音也好有愛，難怪牠喜歡你」、「郵差先生本汪保護你」。
 

在你家摸個頭而已，就跟我跑好幾戶！！

林宏錡發佈於 2019年3月27日 星期三

關鍵字： 米克斯郵差送信翹屁股送信歐告

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