誰咬刷子壞壞！媽作勢開扁　護妹汪「衝來勸架」：不要打牠啦

▲可喜看到妹妹要被打，馬上跑來勸架。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供，下同）

寵物小組／綜合報導

有姐姐疼的孩子像個寶！女飼主Hui Weimin家中有隻聰明又貪吃的拉布拉多犬「可喜」，常常逗樂家人之外，對於狗妹妹「謙喜」也十分保護。這天謙喜把廁所的馬桶刷咬出來玩，馬麻作勢要開扁，可喜見狀馬上衝出來勸架，咬走刷子拉拔河，保護妹妹的模樣萌暈一票網友。

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▲▼姐妹一起搞破壞咬爛衛生紙。



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馬麻Hui Weimin經常在臉書公開社團「有點毛毛的」分享愛犬的生活點滴，謙喜把馬桶刷咬出來玩，乖乖坐好聽訓，馬麻拿起馬桶刷作勢要開扁，「為什麼拿這支出來玩？你該打是不是？」可喜看到馬上搶先一步叼走棍子，咬在嘴裡急著要勸架彷彿在說，「不要打牠啦！」，而當事狗卻一臉淡定的看著馬麻和姐姐「拉拔河」。

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許多網友看到可喜的反應，紛紛融化直呼，「一切都是刷子的錯，妹妹是無辜的」、「超級可愛！全世界的狗狗都愛馬桶刷啦」、「謙喜的臉好無辜」、「可喜是好姐姐好乖」、「可喜表示：是刷子壞壞，看我咬爛它」、「妹妹一副不關我的事，你跟姐姐喬好就好XD」、「說好的互相掩護～」。