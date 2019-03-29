老鼠越獄意外發展萌友誼！　愛貓變麻吉任牠磨蹭相擁入睡

▲貓咪賈格和寵物鼠威廉變成好朋友。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

遇到暖貓！美國阿肯色州一名女飼主日前從動物機構收養4隻遭棄的寵物鼠，擔心家裡的愛貓賈格(Jagger)可能會做出攻擊舉動，因此將牠們關籠飼養。直到有一天，其中一隻鼠寶從籠子偷跑出來，爬到賈格身邊依偎磨蹭，竟然意外發展出跨種族友誼。

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▲賈格是飼主去年收編的浪貓。

飼主歐門在去年收養小浪貓的賈格，「我們的舊社區裡有個跳蚤市場，不時會有人棄養貓咪，因此流浪貓在這附近出現是很平常的事。」就有一隻貓媽媽帶著幼貓跑到家裡的車庫，因緣際會下，便將其中一隻親人又投緣的小貓收編進屋，和狗狗成為毛夥伴。

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▲賈格以前最喜歡跟狗狗依偎在一起。

喜歡小動的歐門在8個月之後，發現動物救援機構裡的遭棄寵物鼠，於是一口氣將牠們收編，並分別取名為威廉、茉莉、伊布、塞迪。由於她沒不知道賈格是否願意接納這幾位新成員，所以用籠子把牠們分隔起來，「賈格喜歡跟親近其他小動物，特別是家中的狗狗，牠們經常睡在一起，但是我不確定老鼠跟貓咪能否好好相處。」

▲▼自從有一次老鼠威廉偷偷越獄，賈格便和牠成為好朋友。

直到一次意外，其中一隻老鼠威廉從籠子跑出來，歐門翻遍了家裡的角落都沒找到，當她看向賈格的方向，發現牠們竟然依偎在一起睡覺，還會互相追逐玩耍，變成超級好朋友。歐門將其他老鼠放出來，賈格也非常友善，「但威廉在牠心中的地位最特別，我相信牠們把彼此當成家人，沒有人可以將牠們兩個分開。」

▲跨種族的友誼顛覆一般人的認知。