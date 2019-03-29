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大象情侶野外纏綿！太激情撞斷象牙　「血濺草地」嚇壞研究員

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▲▼大象情侶野外纏綿！太激情「撞斷象牙」　血濺草皮嚇壞研究員。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲大象撞斷的象牙長度約70公分。（圖／翻攝自中國新聞網，下同）

寵物小組／綜合報導

大陸一名亞洲象監察人員日前在在雲南普洱市山區巡視，意外發現草地上留有大片血跡，水池也被染紅，地上還有一根撞斷的象牙，原以為是盜獵者闖入，經過專家初步鑑定及錄影追蹤，發現是一對大象情侶纏綿嬉鬧「太激烈」，不慎將自己的牙齒撞斷。

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根據《北京報》報導，監察人員楊忠平表示，普洱市山區有一頭野生亞洲象幾乎每天晚上都會來吃玉米，這天他到玉米田查看，靠近便聞到濃濃的血腥味，草地上遍地血跡，連水池都染紅，派出無人機搜查，發現附近一頭缺牙的大象，以為是遭到盜獵者闖入，經過1個小時才在路邊找到斷裂的象牙。

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▲▼大象情侶野外纏綿！太激情「撞斷象牙」　血濺草皮嚇壞研究員。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲專業人員初步鑑定，大象應為互相嬉戲時不慎撞斷牙齒。

楊忠平將案件上報政府機關，經過鑑定，斷裂的象牙長70公分，重2.9公斤，監察人員發現，玉米田周圍並未發生異狀，玵是最近有一頭體型較小、牙齒較短的大象，常常和這頭「斷牙」大象一起行動，前一晚還有村民聽保野象不尋常的叫聲，初步推測應該是小倆口嬉鬧玩耍，太激烈才會不小心撞斷牙齒。

當地相關部門表示，未來將會加強對亞洲象的追蹤，觀察斷牙是否對大象的生活帶來影響。
 

關鍵字： 大象象牙纏綿水池大陸

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