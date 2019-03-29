法1100隻海豚遭割魚鰭沖上岸慘死　原因仍是個謎

▲法國今年高達1100隻海豚莫名擱淺沿岸死亡。（圖為示意圖／翻攝自臉書／Marine Animal Rescue）

國際中心／綜合報導

法國驚傳1月至今竟有超過1100隻海豚，屍體擱淺於法國大西洋沿岸的海灘，其中部分海豚的魚鰭慘遭破壞，因此被懷疑是過度捕撈、卡網再被割魚鰭致死，但由於今年死亡數量急遽增加，真實的原因還有待查證。

根據外媒報導，研究員表示，大規模海豚的死因可能歸責於過度的工業性捕魚，而這件事也引起許多動物福利團體感到驚訝。對此，法國生態部長弗朗索瓦•德•魯伊（Francois de Rugy）啟動了一項保護海豚的國家計劃。

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據近年來海豚死亡數據顯示，拉羅謝爾大學國家科學研究中心成員Willy Daubin說，在僅僅三個月內，海豚的死亡數量已打破去年的紀錄，而這項紀錄自2017年急遽上升，甚至成為40年來的最高紀錄。

他更懷疑，90%的海豚死亡原因是工業捕魚造成，由於海豚的魚鰭會卡住漁網，導致無法動彈，被捕撈上船後再被狠狠割下魚鰭，不過今年的死亡數量突然飆升，原因仍是個謎。

不過，針對海豚大規模死亡，法國生態部長擬出一項計劃，加強大西洋工業捕魚中心比撕開灣的26艘漁船的隔音裝置，發送信號將海豚趕跑。但動物權利組織Sea Shepherd則譴責，這項「驅豚劑」不僅會嚇跑其他有價值的魚，更造成海洋的噪音汙染，並不是改善海豚死亡的良藥。

