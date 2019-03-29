英國婦養「2隻貓暴增到120隻」！　家裡被貓堆淹沒打電話求救

▲英國一名婦人因為缺乏結紮觀念，家裡從2隻貓暴增到120隻。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

愛動物之餘也要有結紮的觀念。英國多倫多的一間收容所(Toronto Cat Rescue)日前接獲求救電話，一名婦人表因為缺乏幫動物節育的觀念，家裡從2隻貓迅速暴增，整間屋子都被貓咪塞爆，讓她無法一一照顧。志工到場後被眼前的景象嚇傻，因為房子裡容納了大約120隻貓咪，而且每隻花色都十分相近。

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▲志工到現場發現屋子快被貓咪淹沒。



志工表示，這名婦人因為缺乏幫貓咪結紮的觀念，從一開始1公1母的貓咪，速擴增到120隻，因為都是近親繁殖，所以花色都差不多。對方雖然盡心盡力的照顧貓咪，但數量過於龐大，最終讓她無法負荷，無奈之下只好打電話給收容所求救。英國多倫多的這間收容所每年收容超過2700隻的貓咪，但一次要收容近百隻貓咪的狀況，還是第一次遇到。

▲由於牠們是近親繁殖，花色都差不多。



「貓咪的繁殖力驚人，小貓6個月後就有生育能力，即使一開始只有2隻貓，若沒有幫牠們結紮，貓咪會以倍數成長，不需要太久就能增加到破百隻。」志工表示，由於現場的數量龐大，貓咪們將由多倫多幾個動保單位聯手安置，等到健康狀況穩定將會開放領養，幸好婦人平時勤於照顧，只有幾隻貓咪身上有跳蚤，其餘並未有明顯生病和外傷。

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▲▼目前貓咪已被多個動物救援組織分別安置。



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根據英國法令，每戶屋主飼養貓咪數量僅限6隻，但考量到這名婦人並非蓄意違法，且是主動通報並積極配合，因此目前相關單位並未開罰。志工表示，他們希望能藉由這次的事件，讓大眾知道不幫寵物節育會產生什麼後果，且結紮能防止生殖系統病變，飼主若是抱著僥倖的心態，對寵物的健康和自身的生活環境都會造成影響。

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