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校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！利爪緊抓蛇身瞬間靜止　生死搏鬥結果出爐

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▲▼紅尾鵟和豹斑蛇進行生死搏鬥。（圖／翻攝自Texas Parks and Wildlife-DFW Urban Wildlife臉書）

▲紅尾鵟和豹斑蛇進行生死搏鬥。（圖／翻攝自Texas Parks and Wildlife-DFW Urban Wildlife臉書，下同）

國際中心／綜合報導

美國德克薩斯州（Texas）一群七年級生到諾斯湖（Northlake）進行校外教學時，意外見證一場難得的生物課，一隻豹斑蛇被一隻紅尾鵟壓倒在地，看似雙方同歸於盡，然而下一秒突然都活了起來，最後紅尾鵟揚長而去，豹斑蛇也溜走了，這場「生死搏鬥」最後以平手收場。

根據《Fox News》報導，一群七年級生（相當於國中1年級）西北獨立學區的戶外學習中心進行校外教學，該中心有池塘以及豐富的花草、野生動植物。突然，他們發現地上有一隻俗稱德州鼠蛇（western rat snake）的豹斑蛇，被有明顯紅尾巴的紅尾鵟壓制，雙方一動也不動，看似已同歸於盡。

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▲▼紅尾鵟和豹斑蛇進行生死搏鬥。（圖／翻攝自Texas Parks and Wildlife-DFW Urban Wildlife臉書）

學生們立刻通知學習中心的工作人員來處理，突然，豹斑蛇和紅尾鵟都醒了，扭動一陣後，紅尾鵟迅速飛上天空，豹斑蛇也離開「戰場」，彷彿一切都沒發生過。目前無法確定到底是蛇還是鷹先放棄爭鬥，不過當下雙方緊密交纏、互不相讓猶如生死瞬間，野生動物組織表示，雙方都存活是最好的結果，這是一場精采的生死搏鬥。

兩棲和爬蟲類多樣性研究中心表示，豹斑蛇是北德州常見的無毒蛇種之一，當牠攻擊時會用利牙刺向獵物，然後立刻用身體纏繞住，隨著獵物呼吸節奏來活動肌肉，防止獵物吸入空氣，最終死於窒息。另一方面，紅尾鵟則是以蛇、老鼠、兔子和其他小型哺乳動物、鳥類、爬蟲類為時，推論當時的豹斑蛇可能身處劣勢，不過沒有放棄掙扎與戰鬥，最終平手收場、逃過死劫。

關鍵字： 德州豹斑蛇紅尾鵟

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