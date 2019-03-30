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比李小龍還猛！更格盧鼠旋轉垂直跳出8倍高　狠踹響尾蛇一腳

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國際中心／綜合報導

美國近日有研究員拍到影片，亞利桑州城市尤馬（Yuma）乾旱地區的更格盧鼠（kangaroo rat），突然被沙漠的響尾蛇咬了一口，但牠竟可以使出旋轉飛踢，還跳出比自己身高8倍的高度，避免被蛇一口吞下。這樣的極限運動能力，讓許多人驚呼，「都把李小龍比下去了！」

根據外媒報導，加州大學河濱分校生物學副教授海姆（Timothy Higham）表示，他觀察了響尾蛇在狩獵更格盧鼠時的情況，雖然響尾蛇有80%的能力確定目標所在地，但實際上卻只能發揮少於50%的狩獵能力。

而從這次拍到的影片可看出，更格盧鼠是更勝一籌的，牠具有靈敏的警覺性、敏捷性，還有強而有力的後腿，可以跳出比自己高出8倍身高，垂直向上翻越，再往響尾蛇臉上狠踹一腳，最遠甚至可以把敵人踹到一公尺遠。

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海姆還說，因為更格盧鼠擁有這般過人的極限運動細胞，所以每當響尾蛇狩獵牠們當晚餐時，只有約1/5的更格盧鼠會被抓到。這樣閃電般的躲避動作，是大自然中避免掠食者的有效策略，蛇類在捕食獵物時僅需要100毫秒的時間，但更格盧鼠卻能以38毫秒的時間做出反應，再以70毫秒內逃走。

更格盧鼠跳躍的技巧，不僅可以快速躲避敵人，同時還有防止運動傷害的能力，牠們會在往空中跳高時調整自己該出多少力量，且盡量都使用腰部和後腳來踢，讓人不禁讚嘆「根本天生極限運動員！」

▼美國亞利桑州城市尤馬的更格盧鼠的跳躍逃跑技巧，可以避免成為響尾蛇的晚餐。（圖／達志影像）

▼美國亞利桑州城市尤馬的更格盧鼠的跳躍逃跑技巧，可以避免成為響尾蛇的晚餐。（圖／達志影像）

 
 

關鍵字： 更格盧鼠躲避響尾蛇捕獵kangaroo rat

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