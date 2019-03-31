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黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為

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▲黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為。（圖／翻攝浪愛傳遞臉書）

▲▼黑色浪浪的情況非常嚴重，整個左半邊臉全爛，眼球部分更是爛到成一個大凹洞，志工說「腦都看到了」。（圖／翻攝浪愛傳遞臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

浪愛傳遞的志工們30日在新竹市海天一線附近救援到一隻臉爛到剩一半的黑色浪浪，志工們發現牠整張臉爛到剩一半，眼球整個變成一大凹洞，由於黑色浪浪整個頭潰爛嚴重，志工們一救援到牠以後火速送往動物醫院急救。醫生說，傷口已經有一週時間，經檢查，右眼有高機率是保不住，接下來清創後才是困難的開始，腦部處理死亡的風險很高，志工們也希望大家為浪浪加油集氣，祈禱度過這一難關。

浪愛傳遞的志工們接到愛媽通報，表示在新竹海天一線附近有一隻黑色浪浪的頭爆開了，由於浪媽們花了一周的時間都誘捕不到牠，非常擔心牠的狀況。浪愛傳遞志工們也在30日成功誘捕，只是黑色浪浪的情況非常嚴重，整個左半邊臉全爛，眼球部分更是爛到成一個大凹洞，志工說「腦都看到了」。

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▲黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為。（圖／翻攝浪愛傳遞臉書）

志工表示，不敢想像是不是被人惡意打破的，因為如果是車禍，為何沒有任何其他外傷，但是若是非人為導致的最大可能就是遭到蛇咬，但黑色浪浪送醫檢查後又找不到蛇咬的跡象，最後經醫生研判，傷口是人為造成的。

這隻黑色爛臉浪浪目前還在努力清創傷口中，只是傷口已經持續一週左右的時間，經醫生判斷，右眼可能會保不住，但更令志工擔心的事後面的清創治療，在過程中，腦部處理死亡的風險很高，志工也請大家為黑色浪浪加油，希望能替他保佑護持，度過這一難關。

▲黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為。（圖／翻攝浪愛傳遞臉書）

▲黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為。（圖／翻攝浪愛傳遞臉書）

關鍵字： 浪浪讓愛傳遞貓狗救援

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