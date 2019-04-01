貼心汪擠床上露「甜美微笑」　媽掀開被子見「有愛早餐」！

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記者吳鎮良／採訪報導

沒有住在大飯店也能享受到「送早餐到床上」的服務。台北的米克斯小小這天一看到主人起床，便立刻跳上床卡位，而且還開心搖著尾巴、露出甜美的微笑。馬麻Joyu見狀後覺得有些奇怪，於是將棉被翻開，結果居然在裡頭發現了超有愛的早餐！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻Joyu日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出這段視頻並說道，「最近沒有麵包，所以直接早餐送上床！看了13年還是覺得這個臉好逼機啊～都捨不得上班了。」影片中，小小躺在馬麻的床位上，前肢彎曲、後腿交叉，一聽到主人問說，「你怎麼長這樣？」牠的尾巴突然搖了起來。

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▲小小居然將心愛的飼料叼到床上給馬麻當早餐。（圖／Instagram用戶「xiaoxiao.mixdog」授權提供）

▲汪：你喜歡我給你的早餐嗎～（圖／Instagram用戶「xiaoxiao.mixdog」授權提供）

當小小知道自己準備好要給馬麻的早餐被揭穿後，耳朵開成飛機耳、眼睛瞇成一條線，嘴上掛著一抹甜甜的笑容。馬麻Joyu表示，「當時我起床要上班，通常牠都會很興奮迎接我起床，不過最近牠都會瞬間擠過來躺我位子；不過那天擠過來之後，牠就一直微笑，我想說好像怪怪的，棉被翻開來才發現牠塞2個飼料在我棉被裡。」

今年12歲的小小雖然年紀大了，但個性上仍是一位調皮又貼心的小女生。有次馬麻Joyu去上班卻忘了帶麵包，下午回家拿公文的時候，卻看見小小一臉心虛的模樣，不僅文件上有油漬，連地板上都有麵包屑，沿著屑屑一路到了房間，床上更是慘不忍睹，原本以為麵包已進了小小的肚子，沒想到卻藏在枕頭下，這一幕讓麻麻當場哭笑不得，「這是什麼意思？」

▲開飛機耳是小小的招牌，這也代表了牠搗蛋的頻率很高。（圖／Instagram用戶「xiaoxiao.mixdog」授權提供）

▲飛機耳招式又來！（圖／Instagram用戶「xiaoxiao.mixdog」授權提供）

Joyu笑說，「小小真的是蠻調皮的，其實如果是牠想吃的東西就會放回自己的床上，可是還是會選擇性地塞其他東西到我枕頭裡，而且還把我的床佈置過。」不僅如此，「之前還錄到這孩子把整包茶葉包和沒開封的餅乾拎到我床上，也有放過豆干、吐司，不過像潔牙骨的話牠吃一吃就會放自己的位子。」

小小為馬麻準備早餐的影片分享在網路上後，目前已累積上千個按讚數，許多人看完都留言說，「好可愛的小孩」、「她笑的好甜～」、「很溫柔的眼神啊」、「這麼可愛還讓不讓人上班呀」、「幸福的狗狗」、「抱緊處理阿！融化」、「麻麻早餐很重要喔，可是麻麻不吃飼料啦」、「牠一直在微笑耶，充滿愛」、「這眼神好療癒人心！」

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▲飛機耳第三彈！（圖／Instagram用戶「xiaoxiao.mixdog」授權提供）

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