書包太久沒洗「長貓」了！　拉鍊一開...4喵齊探頭賣萌

▲書包太久沒洗長貓了。（圖／翻攝自抖音「zhenzhu12345678」，下同）

寵物小組／綜合報導

看來這款包包要熱賣了！抖音APP用戶「zhenzhu12345678」分享了一則影片，這天他打開家中擺放已久的舊書包，沒想到竟然莫名「長」出了4隻貓咪，在他打開拉鍊的瞬間，擁有著水汪汪大眼的喵喵們齊探頭，對著包包的主人放電賣萌，超療癒的畫面讓網友全融化，甚至紛紛喊道，「以後都不洗包包了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

蔡姓網友將影片轉發至臉書公開社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，同時註解寫下，「書包太久沒洗，都長貓了。」畫面中，主人打開陳年的老書包，裡面竟塞滿了4隻小灰貓，圓圓的麻糬臉讓人好想捏一把，4喵好奇地探了頭，對外面的世界感到驚訝，超呆萌的模樣融化眾人。

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這支影片上傳至臉書後，在網路上受到瘋傳，網友紛紛開玩笑表示，「包包已經準備好了，大概什麼時候長貓？」、「哇！那我都不洗包包了！」、「請問要放多久才能長，我的都放了五年了還長不出來」、「這包賣我，我喜歡」、「好想把頭埋進去」、「我家的只會長蘑菇...」、「給我來一個這樣的包」、「拜託讓我的房間長滿貓吧」、「這個包來個一打」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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