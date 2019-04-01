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3歲孩被「狗臉」嚇哭！萌鬆獅緊張回頭：人家只想吃雞塊

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記者陳靜／採訪報導

人不是我嚇的啦！這隻曾讓阿公當牧犬人的呆萌鬆獅「阿肥」，不僅喜歡阿公、喜歡吃、也喜歡小朋友，這天牠看到3歲的哥哥坐在客廳吃著香噴噴的雞塊，於是好奇地上前聞聞，並溫柔地向小孩示好，沒想到哥哥卻因為狗狗突然靠太近而嚇得大哭，阿肥頓時緊張得不知所措，只能無辜地回頭看著馬麻求救。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻在臉書粉絲專頁「我是鬆獅阿肥」PO出這段影片並表示，當天阿肥一下樓看到小朋友便立馬湊過去打招呼，吃著雞塊的哥哥原本還很開心能看到狗，沒想到下一秒阿肥就被香味吸引慢慢靠近，這時被步步逼近的孩子突然被牠的「狗臉」嚇到，馬上哭著找媽媽討拍，留下無辜的阿肥在原地滿頭問號，牠回頭求助馬麻彷彿說著，「我什麼都沒做，人家只是想吃雞塊。」

▲鬆獅把小孩弄哭。（圖／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲汪：馬麻我沒有碰到他，我是無辜的！（圖／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」授權提供，下同）

▲鬆獅把小孩弄哭。（圖／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」授權提供）

▲阿肥：我有長得那麼可怕嗎......？

影片上傳至臉書後，網友看了都被阿肥萌翻表示，「無奈鬆獅」、「轉頭看媽媽：我做錯什麼了」、「狗狗表示：我才怕你勒，哭屁哭」、「阿肥挫一下」、「阿肥：想吃雞塊錯了嗎」、「麻麻有獅子要搶我的雞塊」、「啊肥你真的沒有碰到他，我有注意看」、「馬上後退坐下撇清關係」、「幫我點播一首太委屈」。

其實阿肥一直都是個很會察言觀色、貼心溫暖的毛孩，不僅看到馬麻裝哭會緊張地一秒現身，還會默默陪在媽媽身邊撒嬌安慰；此外，牠也非常喜歡小朋友和貓咪，每當遇見就會主動上前找他們玩，但是牠的龐大體型卻常常嚇到對方，不過阿肥也會特別小心，只要看到小孩哭了，就會懷疑是不是自己弄哭對方，因為怕被媽媽罵，而露出了不知所措的緊張神情。

▲鬆獅把小孩弄哭。（圖／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」授權提供）

▲阿肥小時候的模樣超萌♥

去年9月時，阿肥的爸爸過世了，在事情發生的前3天，阿肥就好像已經預見會有不好的事情，因此那3天牠都不吃飯、不吃罐頭，甚至連肉肉也不吃，聽到陌生人的聲音也變得沒有反應，只要看到媽媽，就會乖乖地趴在一旁陪伴，「於是第三天我就帶牠去寵物旅館住，不讓牠待家裡，從那之後阿肥就變得很乖、很聽話，似乎知道爸爸不在了，也許是這樣很貼心很黏我，也怕我離開牠。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鬆獅把小孩弄哭。（圖／臉書粉專「我是鬆獅阿肥」授權提供）

▲阿肥一直都是個貼心的孩子，是家裡的心肝寶貝。

相關圖文報導：

鬆獅乖坐等上車　阿公拿肉肉當「牧犬人」：不能跟啦！

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關鍵字： 鬆獅犬小孩雞塊

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