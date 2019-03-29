「狗界女優」蜜大腿開開躺床　誘惑回眸...臉卻超出戲

▲看到這個臉完全沒感覺了啦XD。（圖／網友劉佳玟授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

未成年請勿觀看！台中市有個米克斯界的性感女王「柳橙皮」，總是趁著大人不注意時，練習擺出各種讓人心癢癢的誘惑姿勢，這天馬麻睡到一半睜開眼睛，竟然發現牠把屁股對著媽媽，甚至打開蜜大腿回眸放電，任何人都無法抵擋那顆屁屁的魅力，不過仔細一看，牠呆萌的表情卻讓人一秒出戲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

性感的蜜大腿配上翹臀，加上接近膚色的毛，讓人很難不聯想到18禁的畫面，就連媽媽也笑說，柳橙皮平時就愛穿「辣妹裝」，因為衣服永遠不夠長，導致牠穿起來總是會不小心露肩、露臀；正好柳橙皮天生就擁有一張正經又無奈的臉龐，做起任何動作都能讓人一秒笑噴，完全就是家裡的小開心果。

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▲汪：身為辣妹94要穿辣妹裝啊！

▲柳橙皮：媽你快看偶的雙下巴～

馬麻將照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」並表示，「未滿18歲柳橙皮，可是好想拍寫真集...」，網友看了全歪樓笑回，「哇這屁股」、「可以拍兒童寫真啦」、「太香豔刺激了～這樣好嗎？」、「快出！我還不買個8本回家」、「加絲襪上去更讚」、「露兩點好害羞」、「快流鼻血了」、「身材很辣，但是看臉...反差有點大啊」、「又一個限制級的XD」、「難道這就是傳說中的童顏大長腿嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲孩子你是女生...要留一點給人家探聽啊...

▲呆萌的柳橙皮備受家人的疼愛。

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