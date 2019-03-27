郵差叔叔來了！歐告秒衝出迎接「又親又抱」畫面超有愛

▲汪：我要跟郵差叔叔回家玩。（圖／臉書粉專「三花養老院」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

大部份的狗狗都對郵差先生非常有敵意，但這隻歐告「豬豬」卻每天都在等著郵差上門，只要一聽到熟悉的摩托車聲，豬豬就會馬上衝到門外迎接，興奮地向著對方搖尾巴、開飛機耳，不斷要求郵差叔叔抱抱牠，這樣的畫面連馬麻都差點被閃瞎，偷偷把他們的恩愛互動錄下來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻在臉書粉絲專頁「三花養老院」分享了這段影片並笑說，「每次都聽老媽說阿豬與郵差的恩愛事，害我休假時，hen希望會有我家的信件，也讓我看一下，他倆已進展到什麼程度XD。」沒想到這天真的捕捉到了豬豬迎接郵差叔叔的畫面，牠一聽到機車引擎的聲音，便馬上衝出來撒嬌討摸摸，甜蜜地享受著兩人世界。

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▲豬豬一看到郵差叔叔，馬上衝出來撒嬌討抱抱。

▲就連在2樓也堅持要目送郵差叔叔離開。

「我家四隻狗，就只有阿豬喜歡郵差。」親人的豬豬從小只要看到郵差先生來，就會好奇地探出頭來看看，對方見狀後就會親切地摸摸牠，因此牠開始對郵差叔叔產生了好印象，只要是穿著一樣的服裝來送信，豬豬就會不斷向對方示好，有時候走在路上，如果剛好有郵差經過，豬豬還會疑惑地看一下，似乎想著「為什麼這個郵差叔叔不會停下來摸我？」根本就是個「郵差控」了！

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛融化表示，「十隻當中，有九隻討厭郵差的機車聲」、「我真的沒見過對郵差如此友善的毛孩」、「這也太不矜持了吧！」、「豬豬看起來就是一隻可愛人見人愛的好孩子」、「郵差上班的小確幸」、「這位郵差愛毛孩哦！」、「這抱抱的動作好熟練～愛狗人士一枚」、「不要騙～其實那是郵差的狗XD」、「好有愛啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲豬豬：我要去找郵差叔叔玩，今天不回家吃飯了。

▲親人也親狗的豬豬，是個人見人愛的歐告。

▼影片為臉書粉專「三花養老院」授權提供

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