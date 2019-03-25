粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：Dear摳摳

▲飼主打開卡片看到「Dear摳摳」讓她超羨慕。（圖／臉書粉專「摳逆吉哇」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

住在台中的呆萌米克斯「摳摳」是個超級小網紅，擁有大批粉絲的牠常常收到來自各地的神秘禮物，這天姐姐收到了一位賣娃娃的老闆娘寄來的玩具，裡面還附了一張卡片，姐姐心想，「也太Sweet還寫卡片給我。」沒想到打開後看見「Dear摳摳」讓她傻眼又羨慕，直呼「下輩子也要當狗」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

幸福的摳摳每逢佳節都會收到粉絲送禮，中秋節有月餅、過年有豐盛年菜、生日還有蛋糕，偶爾還會有人送玩具來，而這次收到粉絲手寫中文卡片給摳摳也讓姐姐王瀚琦開玩笑表示，「啊王摳摳是看得懂中文逆！姐姐我就只有負責收貨的份，我下輩子也要當狗啦，氣死我了！」

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▲愛笑又搞怪的摳摳吸引了大批粉絲喜愛。

▲摳摳的玩具箱已經塞不下，而這只是其中一部分。

照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「單藍是要叫妳唸給摳摳聽的意思啊！」、「誰叫姐姐讓摳摳當網紅XD」、「沒辦法～～這輩子，摳摳贏了～勝出」、「好啦～姐姐不要生氣！！我可以寄禮物給你......家的摳摳XDD」、「摳總：秘書...就是要這樣啦～」、「下次請翻狗語，汪汪！汪！汪汪汪汪！」、「大家都愛摳摳你要覺得開心啊，代表妳把他照顧的很好」、「沒有姐姐，怎麼會有幸福的摳摳」。

家裡面摳摳的東西已經多到塞不下，姐姐笑說，雖然許多粉絲常常送禮，偶爾也會有廠商贊助，但是她只要一看到適合摳摳的東西，還是會忍不住手滑亂買，讓家人常常碎唸「不要再買了」，但是疼愛孩子的她仍然無法克制，之後也打算幫摳摳買一個專屬的置物櫃，裝滿粉絲和家人對牠的愛。

▲摳摳曾參加崩壞比賽，贏得一支印著自己崩壞照的雨傘XD

▲摳摳一年四季都有不同的配件和裝扮。

另外，姐姐也常常讓摳摳去參加比賽，透過家人朋友努力地拉票，以及粉絲們的大力相助，摳摳也總是幸運地奪下第一名的殊榮，不過，姐姐一直以來都是堅持把獎品、獎金回饋給流浪動物，「基本上去參加都是為了贏錢捐出去，因為平常沒太多能力可以捐，加上摳摳之前也是從收容所出來的，所以我才想說讓摳摳參加很多比賽，贏得獎金幫助更多動物。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲姐姐經常讓呆萌的摳摳參加比賽。

▲本身就非常愛狗的姐姐，也都會把摳摳贏得的獎品回饋給流浪動物。

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