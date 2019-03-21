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機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小坐到大

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寵物小組／綜合報導

一名女網友日前騎機車行經台北市辛亥路時，撞見一位阿嬤騎士後座載著狗狗，卻只用一條牽繩綁在車尾，一旦車子發動，小狗就緊張地將身體縮在後座。女網友好心上前提醒，卻反而被對方反駁表示，「牠從小坐到大！」危險行徑讓路人都替狗狗捏了一把冷汗。

女網友表示，當時觀察了一陣子後，發現只要車子一啟動，原本橫趴在後座、頭尾都在車外的狗狗，就會馬上將頭朝向阿嬤，緊張地縮在坐墊上不敢亂動，深怕一個重心不穩就會摔下去，加上阿嬤騎士騎車速度並不慢，時速至少50以上，毫無安全措施的狗狗只能靠自己平衡，若是不小心摔落，更可能會被吊在半空中勒著脖子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿嬤騎士載狗無安全措施。（圖／網友提供）

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▲阿嬤騎士載狗無安全措施。（圖／網友提供）

於是女網友趁著阿嬤身旁沒車時，緩緩騎到一邊勸阻，她好心地提醒表示，「阿嬤哩阿內袂賽啦！就危險耶。」沒想到卻得到對方悠悠地回道，「袂啦！牠從小坐到大！」女網友心急數度制止，但阿嬤卻仍不為所動，讓她非常擔心狗狗的安危，也希望狗狗的家人能夠勸阻老人家，別再繼續讓愛犬暴露於危險之中。

事實上，若飼主未妥善載運愛犬，可能違反道路交通管理處罰條例「附載人員或物品未依規定」，如附載坐人、載運貨物未穩妥、捆紮牢固，將處駕駛人新台幣300元以上、600元以下罰鍰，如果真的愛毛孩，就別讓牠有發生意外的可能。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 機車後座牽繩

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