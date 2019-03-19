87歲嬤同框金孫柴　「度估表情」相似度99%...網全融化

▲祖孫倆表情根本一模一樣啊！（圖／網友Chris Shi授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

這才是所謂的超級祖孫臉！住在台中的網友Chris Shi日前分享了一張生活照，畫面中的阿柴「妮妮」與87歲的阿嬤窩在同一張椅子上，沒想到仔細一看，竟發現祖孫倆的表情神同步，他們不約而同地瞇起眼睛、嘴巴微張，被捕捉的瞬間就像是在偷偷度估一樣，溫馨的情景讓網友全融化了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

身為家中小霸王的妮妮有個非常疼愛牠的阿嬤，這天牠看著阿嬤坐在沙發上和家人聊天，於是默默地窩在一旁舔腳腳，沒想到這有趣的一幕卻被哥哥看見，他馬上用手機捕捉下「老人與狗」的溫馨畫面，甚至意外地發現了阿嬤與金孫的表情相似度爆表，果然是親生的無誤！

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▲柴：我豪想阿嬤喔～～～

▲「我們都是阿嬤的金孫啦！」

哥哥Chris Shi表示，其實當初家人討論要飼養狗狗的時候，阿嬤都是持反對意見，雖然嘴巴上唸著「不要養」，卻經常趁著妮妮睡著時偷偷捉弄牠，有時候還會開玩笑地抓著牠尾巴把玩，但大部分時間還是非常疼惜毛孩，動不動就怕金孫餓著，不斷給予零食，因此妮妮也非常喜歡阿嬤，只要看到對方來到家裡，就會興奮地飛奔上前迎接。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主將照片PO至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「柴柴跟阿媽好像哦」、「兩個表情一樣！」、「老人與狗狗，真的是非常溫馨的相處」、「表情超像！」、「彌勒柴XD」、「睡到吃手手」、「不愧是阿嬤的孫子， 有默契，可愛喔！」

▲當初反對養狗的阿嬤也不禁被妮妮的萌樣融化了。

▲妮妮：阿嬤應該都喜歡這款翹臀吧！

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