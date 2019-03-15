浪貓強迫收編跟回家　爸一看...竟跟主子長得一模一樣

▲被浪貓強迫收編，卻發現牠跟主子長得一模一樣。（圖／翻攝自微博「卜尔Q」，下同）

寵物小組／綜合報導

莫非一切都是命中註定？微博博主「卜尔Q」日前分享道，當天他的媽媽出門時，碰巧遇見1隻白色浪貓，親人的喵喵堅持要跟著對方回家，車門才剛打開，貓咪就主動跳上去，沒想到帶回家後卜尔Q一看，竟發現牠和家裡的主子長得一模一樣，頭上的斑紋正不偏不倚地長在同一個地方！

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▲「你是誰？怎麼跟我長得一模一樣！」

喵爸卜尔Q在1年5個月前，收編了1隻頭上有一撇黑點的白色小奶貓，沒想到過了這麼長的一段時間後，在茫茫貓海中，竟巧合地遇見1隻和家裡主子長像神似的流浪貓，2貓頭上的斑點長在同一個地方，遠看根本分不出誰是誰，就連主人也笑說，「我已經分不出來了。」所幸新來的喵喵眼睛是異瞳，才勉強能從相似度高達95%的2喵中分辨出真實身分。

▲不仔細看的話，連主人都分不清楚誰是誰。

照片發布至微博後，網友看了紛紛驚嘆表示，「太神奇了吧！」、「是緣分啊」、「真的一毛一樣欸...頭上的毛也一樣！」、「這也過於像了吧」、「心機貓，染了一樣的瀏海來碰瓷」、「還以為左邊的才是原住貓，那一臉的自信和隨意」、「千里尋親？」、「這不會是一窩的吧」、「那一刻，終於找回了失散多年的孿生...」。

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▲1年5個月前主子剛被收編的模樣。

▲半路認媽的浪貓遇見未來奴才時的模樣。

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