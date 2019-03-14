ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花被退養後不吃不喝，一度瘦到剩下1.6公斤。（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「麗花」原本是1隻親人又溫柔的貓咪，進到收容所隔天立刻被領養，沒想到飼主才收編3天，就以「半夜會大聲叫」為由將牠送回。毛孩被退養後變得非常兇悍、拒絕進食，好像想要把自己餓死，一度瘦到1.6公斤，幸好在熱心志工以及醫師的照顧下漸漸好轉，如今仍在等待永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲志工不捨麗花日漸消瘦，趕緊把牠帶去看醫生。

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花住院。

板橋動物之家貓舍志工向《ETtoday寵物雲》表示，麗花是被民眾撿到的，「根據工作人員所說，牠剛來時有點緊張，但隔天一早就露出乖巧、親人的本性，也很快找到家。」沒想到，幸福卻一轉眼就幻滅，「我們向飼主解釋，貓咪剛到新環境不適應，需要多一點時間相處，也有可能是發情了，之後帶去結紮情況就會改善，對方卻已經下定決心放棄。」

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花被退回後變得非常兇悍，不給碰。

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花住院期間還安裝食道胃管，方便灌食營養液。

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸虧志工每天來探望、說話，以及醫療人員耐心照顧，麗花逐漸改善。

志工回憶，貓咪被退回的時候變得很兇，還會哈氣、打人，完全不給碰，「我們一開始以為牠只是緊張，後來卻發現麗花根本不吃，即使被勉強灌了幾口肉泥、打營養針，還是日漸消瘦。」他們實在看不下去，趕緊將毛孩帶去檢查，「血液、超音波、X光等數據結果都正常，因此醫生推測是心理疾病問題。」

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花偶爾還是會生氣打人，但已經改善很多。

麗花接受安裝食道胃管的手術，方便灌食營養液、維持身體運作，並由耐心的醫生、護理人員依照情況給予不同照顧，除了藥物之外，每天也不定時「減敏訓練」，終於好轉。志工提到，「雖然偶爾還是會打、咬人，但已經會控制力道、不會出爪，食慾及大小便也恢復正常了。大家每天跟牠說話、互動，就是希望這孩子慢慢重新習慣與人類相處。」

▲晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麗花願意吃下人類手中的肉泥囉～

志工感慨地說，毛孩很年輕，可能是因為短時間一直變化環境，加上被退回的挫折，才會造成心理創傷，「等這2天食道管的傷口癒合後就可以出院了，但是大家都不捨看見貓咪再次回到緊迫的環境之中。」他也提到，「麗花的心思比較細膩、敏感，希望能早日找到一位具有耐心的朋友，陪伴牠一起面對恢復健康的路程。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►►►點我聯絡「板橋動物之家」貓舍志工，看麗花送養資訊。

▼更多精采影音

關鍵字： 收容所退養棄養板橋動物之家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好..

坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好..

連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐

影／媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hel..

三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

坐著愛睏…乖柴陪嬤看電視「背對背度估」網笑：長好像

焦慮10歲柴被領養→愛笑「白男孩」　她「一席話」暖..

以為要被咬！霸氣喵老大凶狠衝刺　下秒狂蹭奴才：摸我

媽咪說要輕輕的！萌娃霸氣拔奶嘴　對準喵喵「啾下去❤..

口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

從無法接受癱瘓變陽光大男孩 癱汪趴窗邊「燦笑看風..

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂..

喵皇穿水手服秒變清純高校生！　奴才設計謎片封面圖...

聽話柴叼球奔向爸...下秒鬆口落地　牠伸爪乖巧回握..

汪汪求出門使出必殺技｢屁屁壓頭｣　把拔：臭死了

洗窗工人「高空」陪玩貼窗索吻 喵回親甜炸...網：..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

上千隻埃及聖䴉一夜之間被空氣槍「殲滅」？　人道移除..

帶團拍鯨魚突然「一片黑」　回神發現自己在布氏鯨嘴裡

來跟超可愛的毛毛店長一起上班吧！　東森寵物雲等你來..

「我家貓狗不出門免打晶片？」　事情沒你想的那麼單純

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

松山區寵物店違法賣英國短毛貓　動保處現場扣留43隻

不用文字、路名…只能形容看到景象　動物溝通失蹤協尋..

準備午餐背後有殺氣　柴謎之微笑「躺著」監視：被我抓..

聖上趴滿作業簿伴讀　萌妹崩潰「撥肉見題」：快寫不完..

剛出生浪浪遭棄變身警犬「小黃」　暖暖派出所「實務訓..

房市回暖大錯特錯　謝金河：收房租不如買股票

台語歌手楊靜吃「小16歲」嫩草溫瀚龍　夫求償150..

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要..

世新情殺男大生判賠145萬　受害學妹：希望他永遠被..

黃光芹請辭電台主持　王浩宇再嗆韓國瑜：我們看到的是..

台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留

大馬公開賽／林丹首戰周天成拼過關　不退役想挑戰東京..

遠見／我世代　新務實革命

快訊／經費＋接待問題　高雄新聞局證實「魔鬼阿諾不來..

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

寵物動物熱門新聞

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

一萬斤鯉魚「溜滑梯」下水全翻肚

養半年貓女兒「突然多了蛋蛋」媽..

北捷推3D冰層融化車廂！超級驚..

隱藏驚喜！大耳汪4個月→2歲凍..

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

這狼犬超大！網友嚇傻：怎麼拍的..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

陌生貓門口探頭　才發現是老朋友

包後揹、沒注意車速　貓咪撞滿臉..

滑翔翼男降落被袋鼠暴打

好沉重的愛！直擊南象海豹交配

讀者迴響

熱門新聞

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

一萬斤鯉魚「溜滑梯」下水全翻肚

養半年貓女兒「突然多了蛋蛋」媽..

北捷推3D冰層融化車廂！超級驚..

隱藏驚喜！大耳汪4個月→2歲凍..

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

這狼犬超大！網友嚇傻：怎麼拍的..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

陌生貓門口探頭　才發現是老朋友

包後揹、沒注意車速　貓咪撞滿臉..

滑翔翼男降落被袋鼠暴打

好沉重的愛！直擊南象海豹交配

姐姐來接放學！狗狗走廊百米爆衝

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

從無法接受癱瘓變陽光大男孩 癱汪趴窗邊「燦笑看風景」

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

喵皇穿水手服秒變清純高校生！　奴才設計謎片封面圖...網跪求番號

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面