晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

▲麗花被退養後不吃不喝，一度瘦到剩下1.6公斤。（圖／板橋動物之家貓舍志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「麗花」原本是1隻親人又溫柔的貓咪，進到收容所隔天立刻被領養，沒想到飼主才收編3天，就以「半夜會大聲叫」為由將牠送回。毛孩被退養後變得非常兇悍、拒絕進食，好像想要把自己餓死，一度瘦到1.6公斤，幸好在熱心志工以及醫師的照顧下漸漸好轉，如今仍在等待永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲志工不捨麗花日漸消瘦，趕緊把牠帶去看醫生。

▲麗花住院。

板橋動物之家貓舍志工向《ETtoday寵物雲》表示，麗花是被民眾撿到的，「根據工作人員所說，牠剛來時有點緊張，但隔天一早就露出乖巧、親人的本性，也很快找到家。」沒想到，幸福卻一轉眼就幻滅，「我們向飼主解釋，貓咪剛到新環境不適應，需要多一點時間相處，也有可能是發情了，之後帶去結紮情況就會改善，對方卻已經下定決心放棄。」

▲麗花被退回後變得非常兇悍，不給碰。

▲麗花住院期間還安裝食道胃管，方便灌食營養液。

▲幸虧志工每天來探望、說話，以及醫療人員耐心照顧，麗花逐漸改善。

志工回憶，貓咪被退回的時候變得很兇，還會哈氣、打人，完全不給碰，「我們一開始以為牠只是緊張，後來卻發現麗花根本不吃，即使被勉強灌了幾口肉泥、打營養針，還是日漸消瘦。」他們實在看不下去，趕緊將毛孩帶去檢查，「血液、超音波、X光等數據結果都正常，因此醫生推測是心理疾病問題。」

▲麗花偶爾還是會生氣打人，但已經改善很多。

麗花接受安裝食道胃管的手術，方便灌食營養液、維持身體運作，並由耐心的醫生、護理人員依照情況給予不同照顧，除了藥物之外，每天也不定時「減敏訓練」，終於好轉。志工提到，「雖然偶爾還是會打、咬人，但已經會控制力道、不會出爪，食慾及大小便也恢復正常了。大家每天跟牠說話、互動，就是希望這孩子慢慢重新習慣與人類相處。」

▲麗花願意吃下人類手中的肉泥囉～

志工感慨地說，毛孩很年輕，可能是因為短時間一直變化環境，加上被退回的挫折，才會造成心理創傷，「等這2天食道管的傷口癒合後就可以出院了，但是大家都不捨看見貓咪再次回到緊迫的環境之中。」他也提到，「麗花的心思比較細膩、敏感，希望能早日找到一位具有耐心的朋友，陪伴牠一起面對恢復健康的路程。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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