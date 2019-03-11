坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好滿足

▲瑞瑞趴在窗邊看風景，露出滿足燦笑。（影／「浪愛回家」提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「瑞瑞」因車禍癱瘓，被2位熱心愛媽救援後，輾轉來到「浪愛回家 Adopt Pets Don't Buy」園區生活。這天牠在志工陪同下出發去做復健運動，一被抱上車便趕緊拖著雙腿、爬到窗邊，就是為了好好欣賞沿途風景。只見狗狗一臉好奇、專注，在暖暖陽光的照射下，忍不住露出燦爛又滿足的笑容，彷彿享受著最幸福的時光，畫面讓人感動又不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲瑞瑞趴在窗邊看風景，露出滿足燦笑。（圖／「浪愛回家」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

志工接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，初遇瑞瑞當時，牠被拴在電線桿上，雙腿已經無法行走，送醫後才發現是車子撞擊造成癱瘓，肇事者沒有留下來關切，也沒有負擔任何醫療費用，「2位愛媽緊急救援，但其實沒有這方面的經驗，輾轉聯繫上園區的志工爺爺，才將狗狗送來這裡安置。」

▲瑞瑞一開始無法接受自己受傷，非常憂鬱。

志工提到，瑞瑞一開始似乎無法接受自己癱瘓了，看起來總是愁眉苦臉、非常憂鬱，也時常表現出警戒、害怕的模樣，「只有2位愛媽來探望時，才會比較放鬆、開心。」在園區安置的日子裡，狗狗好幾次進出醫院，接受醫療、針灸，也學著使用好心人幫忙訂做的輪椅，「雖然復原進度時好時壞，但是牠已經習慣定時坐著輪椅到處走走逛逛，真的很感謝援助醫療費用的愛心人士。」

▲瑞瑞坐上輪椅就會立刻露出笑臉。

志工也笑著說，瑞瑞的個性忠心又執著，以前總是擺出一個「帥酷臭臭臉」，就連肉乾也不賞臉，「牠心裡最愛的永遠是當初救援的2位愛媽！」但是，狗狗在大家細心的照料之下，已經慢慢轉變成「陽光大男孩」，「只要一坐上輪椅，就會瞬間變得神采飛揚、開懷大笑，看見來到園區的愛心人士，也不再害怕，很熱情、開心地迎接呢！」

▲瑞瑞還在園區等待一個家喔！

志工感慨地說，狗狗真的忠心又可愛，「這些孩子們要的真的很少、很少，只要對牠們有一點好，會記得一輩子！」這則令人溫暖的影片被分享到臉書之後，讓許多網友感動又心疼，紛紛留言加油、打氣，「好天真無邪的笑容，看了好心疼！」、「牠也很想跑一跑吧～」、「看牠這樣，很想給牠『攬牢牢』！」、「看看這天真的眼神與笑容，為何有人忍心傷害牠們？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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