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汪對門嚶嚶哭找「散步神物」　斜眼偷瞄：媽咪上當沒？

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▲胖丁使出「對門哭哭」，好想出去玩！（影／「小熊＆胖丁」授權） 

實習記者吳美依／採訪報導

汪星人「胖丁」好想要去玩耍，靈機一動跑到和式門前呆坐，發出楚楚可憐的「嚶嚶」哭聲，還不時斜眼偷喵媽咪，觀察這招「苦肉計」奏效了沒有。飼主Chia Chen一開始還摸不著頭緒，後來才想起「牽繩」就在那個房間裡，笑得發文分享，「牠會一直哭到出門為止，真的很堅持！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲胖丁：媽咪快拿牽繩，我好想出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁笑起來眼睛彎彎，超萌。

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁的專長就是笑瞇瞇、哭哭。

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪汪玩瘋啦～

Chia Chen向《ETtoday寵物雲》表示，兒子只要想出門，就會坐在門口傻笑、哭哭，如果無人理會，就會到處鎖定「目標」撒嬌，「家人們都已經習慣了，慢慢學會『冷處理』，不到散步時間就不妥協，胖丁也許是因此才研發出新招吧！我第一次看到的時候真的很傻眼！」

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁和姐姐「小熊」感情超好。

Chia Chen提到，兒子眼角彎彎，就連睡覺時看起來也像在微笑，拍照時眼睛也常常「不見」，「胖丁的專長就是笑瞇瞇、『ㄏㄧㄏㄧㄏㄧ』，應該也是專屬特色吧！」她時常被汪汪古靈精怪的行為逗得好氣又好笑，「這小鬼會哭哭，讓大家以為牠尿急，結果出門都只顧著玩，有時候一天『騙』到5、6趟出門的機會，好奸詐呀！」

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁每天都要親姐姐～

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小熊霸氣回吻。

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐弟倆玩起來超粗魯！

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2寶出去玩的時候超激動，常常嚇到路人。

胖丁個性活潑開朗，和姐姐「小熊」感情非常好，從來不曾吵架。Chia Chen說，牠們每天都要親親，但是姐姐不會像弟弟一樣溫柔地舔舔，回吻時比較霸氣。」她也笑著提到，2寶出門玩耍時動作都很粗魯，常常嚇到路人呢！

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出去玩最開心了～

▲嘴塞門縫嚶嚶哭找「這個」　汪露暖萌彎彎傻笑：出去玩～（圖／「小熊＆胖丁」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖丁笑到眼睛不見了～

胖丁「對門哭哭」的撒嬌影片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，讓許多網友融化，紛紛留言，「一邊哭一邊用餘光看媽媽～」、「這招太好用了，逼媽媽就範！」、「可愛屎了，快帶牠出門～～」、「美國隊長要出門拯救地球啦！」、「都哭成這樣了，媽媽還忍得住繼續拍，阿姨要抱緊處理了噢！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 散步牽繩

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