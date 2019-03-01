睡覺時間到！聖上1秒塞進奴才大腿間　媚眼勾人：把拔晚安

▲Keru醬喜歡塞在奴才大腿間睡覺，還會翻肚肚撒嬌。（圖／竹人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

看到這個眼神，腿麻也甘願！貓咪「Keru醬」一聽見奴才說「要睡覺囉～」，就會立刻跳到床上，窩在人類大腿之間的縫隙「塞好塞滿」，等到喬好最舒服的位置，牠就會抬頭用溫柔眼神說「晚安」，萌樣讓自稱「僕人」的飼主融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Keru醬撒嬌到耳朵都不見啦～

僕人接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，喵喵大約從大年初一開始養成這個習慣，「牠看到棉被蓋好，就會撲上來翻肚肚，一個禮拜大約只有1、2晚沒有來，真的超可愛。」他提到，Keru醬原本的床位在枕頭邊的櫃子上，「但是牠都把我當成跳台，總是要踩一下再蹬上去。」

▲Keru醬平常也很喜歡潰手手。

僕人形容Keru醬的個性比較怕生，但在家裡是個小霸王，而且很會「撩」，讓人忍不住狂拍照片，「牠心情好的時候，會跳到我的肩膀上磨蹭，眼神一對到，就湊過來討親親。」他也笑著說起毛孩去寵物旅館住宿的戀愛故事，「這傢伙大概90%的時間，都癡癡地望著那隻貓咪所在的方向，果然是小弟弟耶！」

▲Keru醬撒嬌招式讓飼主一直被電到XD

▲Keru醬天生一臉無辜。

這張「回眸一笑」的萌照被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，已經吸引了7千多名網友按讚，大家紛紛留言，「太可愛了吧～」、「好像哈姆太郎（？）」、「我家的也是專挑這個位置躺，還會催我趕快去睡覺。」、「貓為什麼就喜歡塞在大腿中間XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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