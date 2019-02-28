黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去　全場拱牠當MVP

▲不識相的小黑貓跑進足球賽裡攪局，還一臉理所當然。（圖／翻攝自YouTube／Alex Sport Talk）

寵物小組／綜合報導

大家都知道貓咪是一種可以在任何地方做任何事情的動物，和狗不一樣，完全不聽人類的命令，而最近就有一隻貓咪擅闖英格蘭足球超級聯賽，打斷比賽進行，還非常從容得意。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

最近英超足球聯賽正在火熱進行中，每場球賽都吸引大批足球迷到場為喜歡的球隊加油，這場比賽是在2月6日由艾佛頓對上狼隊，就在比賽進行當中，突然有一隻小黑貓從場邊竄入，先是悠哉散步，奪走眾多球迷的目光之後，更是變本加厲。

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▲在場邊的樣子非常怡然自得。

只見牠玩瘋了之後，就在場中激烈狂奔，就像是想跟足球員玩耍一樣，可惜或許是因為沒人想耗費體力抓一隻可能根本不讓你碰的貓，所以並沒有球員上前驅離牠，全場更是爆出笑聲等著看牠究竟想幹嘛。

最後，小黑貓發現沒人理他，只好自顧自離場，離開前還不忘回眸看了球門一眼，就像是心有不甘覺得還沒玩夠一樣，最後這場比賽由狼隊3:0拿下勝利，小黑貓可說是狼隊幸運星，還有不少網友留言拱牠當這場比賽的MVP。

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▲最後依依不捨地看了球門一眼，才總算要離開。