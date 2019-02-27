爸染頭髮失手「滴到白柴頭上」洗不掉　網笑：染成黑柴

▲汪：我要變黑柴了嗎...（圖／網友Barry Wang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來黑柴是這樣來的啊！基隆飼主Barry Wang在臉書社團「柴犬司令部」上求助，當天爸爸染頭髮時，不小心失手把染劑滴在白柴「Peko」的頭上，無論家人怎麼洗都洗不掉，Peko潔白的頭頂就這樣多了一個黑點，沒想到網友看了卻陸續歪樓笑說，「這是很流行的挑染！」、「不如就把牠染成黑柴」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這天媽媽在客廳幫爸爸染頭髮時，Peko若無其事地坐在一旁發呆，就連被染劑噴到了都不曉得，直到染完後，姐姐才發現Peko頭上多了一點，於是家人趕緊用水想辦法洗掉，但是不管怎麼搓，黑點依然根深蒂固，因此哥哥立即上網求助，目前也將試著網友所提供的方法全試一遍，最壞的打算就是把毛剃掉。

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▲柴：你才黑柴！你全家都黑柴！

▲Peko就連乖乖躺在客廳發呆也被波及XD

哥哥Barry Wang表示，偶爾粗魯、偶爾文靜的Peko先前也曾被姪女用筆畫過，小孩看到狗狗便興奮地在牠頭上作畫，但Peko似乎沒有任何反抗，可能是因為對方是小朋友的關係，牠乖乖地坐在原地任人擺布，直到家人發現時，Peko頭上已經多了好幾道藍色筆跡，隨著時間過去，墨水才漸漸淡化。

照片上傳至臉書後，網友看了紛紛歪樓寫下留言，「把牠變黑柴！」、「多滴機滴變大麥町」、「用白色染劑染回來」、「既然左邊一撇了...再幫牠補右邊吧...」、「看來只能錯到底，全染了」、「當實驗測試能黑多久」、「點六點，直接出家！」、「這樣很好認欸」、「柴柴在流淚，不要給牠照鏡子！！」、「這麼剛好是白柴」、「黑柴好安全XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Peko曾被小朋友當圖畫紙作畫。

▲Peko：人家是正港的白柴！

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