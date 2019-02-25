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餵養浪貓20年不被認同　新外國鄰居塞紅包：給貓咪的

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▲餵養浪浪20年遭謾罵，新外國鄰居送上紅包鼓勵。（圖／網友潘立純授權提供）

▲餵養浪浪已經20年之久，卻總是遭鄰居謾罵。（圖／網友潘立純授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

人們對「餵養流浪貓」一事抱持著許多不同的看法，住在高雄的網友潘立純一家人已經餵養浪浪20年之久，卻總遭到鄰居的謾罵與驅趕，看著喵喵們開心地吃飽喝足是他們繼續做下去的唯一動力，不過最近卻搬來一個外國人，某天突然塞了個紅包，並表示錢是要給貓咪的，暖舉讓他們非常感動。

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潘立純表示，媽媽20年前就開始餵養流浪貓，第一次是救起了一隻未開眼的浪貓後，就一路投入到現在，常常會到定點餵養流浪貓，但是因為附近鄰居反對及驅趕的關係，有時候只能凌晨行動，甚至曾經有人看準他們的愛心，直接把整箱小貓棄養至家門前，一家人也因為心軟，慢慢地一個一個幫忙找到好歸宿。

▲餵養浪浪20年遭謾罵，新外國鄰居送上紅包鼓勵。（圖／網友潘立純授權提供）

▲潘家收養了9隻貓咪，大多是因為生病或是沒有媽媽而留下來。

潘立純說，「因為家裡不算是很富裕，所以這幾年下來算是很辛苦的，尤其是遇到謾罵的人。」家裡陸陸續續在迫切情況下收養了9隻貓咪，一些是失去了媽媽的小奶貓，另一些則是因為生病而救起，潘媽媽長年來一直盡著自己的能力，努力給予浪浪們飽餐一頓，即使付出了再多心血與勞力，卻仍經常受到外界批評。

看著媽媽20年來的付出，潘立純心疼地說，「媽媽最大的富足就是看到浪浪們能夠吃飽過每一天，畢竟浪浪的每一餐，都可能是最後一餐。」這期間他們相當感謝願意幫助配合的動物醫院，以及少數支持餵養浪浪的人們，每一次地伸出援手，才讓他們原本辛苦的日子，變得比較沒那麼辛苦一點。

▲餵養浪浪20年遭謾罵，新外國鄰居送上紅包鼓勵。（圖／網友潘立純授權提供）

▲新搬來的暖心外國鄰居塞了紅包要給浪貓。

最近剛搬來不到一年的外國男子知道這家人長期餵養流浪貓，偶爾都會偷偷塞錢給潘媽媽，並表示是要讓浪貓們添點飯錢，藉此表達對他們的支持，如此暖心的舉動也瞬間轉化為家人們的力量，溫暖了他們的心，「在這裡住了幾十年，只有被謾罵，現在多了一份溫暖，真好。」

網友們看了這篇暖心的故事後，紛紛於臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」的貼文下寫道，「好窩心的舉動」、「外國人是好人」、「希望這樣的好人愈來愈多」、「我不認識你，但謝謝妳」、「謝謝你們，辛苦你們了，也感謝外國人的貼心」、「最美好的風景」、「好心有好報」、「支持你，加油」、「揪甘心」、「真想認識他」。

大多數造成居民反對餵養浪浪的原因，都是因其留下的環境髒亂與任意繁殖，導致居住品質下降，甚至流浪動物越來越多，因此動保處近年來長期推廣「TNR(誘捕、絕育、放回原地)」以及「乾淨餵養」，呼籲人們愛護動物、尊重生命的同時，也要顧及環境衛生問題，隨手將餵食完畢的垃圾帶走，降低愛心餵養者與居民間的衝突，共創友善的生活環境。

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