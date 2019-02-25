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網拍「變種捕獸夾」老鼠半秒爆頭　農委會：可罰7萬5

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▲遭捕獸夾斷腿！狗媽忍痛哺初生幼犬　3隻狗救回剩9條腿。（圖／台灣動物緊急救援小組提供。）

▲近年來，捕獸夾傷及動物事件仍頻傳。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）

寵物小組／綜合報導

大家都知道傳統金屬製的捕獸夾已被禁止多年，但台灣動物緊急救援小組接獲民眾投訴，最近在網路上流行一種塑膠製的「變種捕獸夾」，標榜「強力第三代新產品」、「老鼠一觸即死」的功能，對此，農委會表示，任何形式之捕獸器具皆為違法，違者最高可處7萬5000元罰鍰。

在露天、蝦皮、PChome、雅虎等各大網購平台都能輕易購得此款捕獸夾，一個只賣39元，還特價買三送一。經實測後力量強大，小老鼠瞬間可被夾爛爆頭，如果小孩誤觸，也可能斷指，台灣動物緊急救援小組呼籲，政府有關單位應積極查緝這類新型的「變種捕獸夾」。

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▲倪京台在記者會現場展示這類塑膠捕鼠夾的產品型錄。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲倪京台在記者會現場展示塑膠捕鼠夾的產品型錄。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台接獲民眾投訴，市面上出現一種塑膠製的「變種捕獸夾」，威力強大，老鼠等小動物一觸立即斃命，還號稱「捕捉率200%」，甚至台灣各大網購平台都能輕易購得，一個只賣39元，還特價買三送一。

倪京台在記者會現場展示這類塑膠捕鼠夾的產品型錄，其中特別標榜該產品的強項有「鋸齒牙咬口大，大小老鼠通夾」、「強力加粗彈簧設計，獵物跑不掉」、「高靈敏度踏板，輕踏觸動機關」等，甚至型錄中還放上十幾張老鼠被夾爆頭的照片與影片，看了令人髮指。

台灣動物緊急救援小組上網隨意購買市售兩款不同的類似產品，在記者會現場進行實測，發現其威力真的相當強大，輕觸機關即可將玩具小老鼠迅速夾住且飛彈到空中。根據業者所附的影片，瞬間就能把活生生的小老鼠夾爛爆頭，如果小孩誤觸也可能斷指，非常危險。

▲倪京台在記者會現場展示這類塑膠捕鼠夾的產品型錄。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲號稱捕捉率200%、可讓老鼠半秒爆頭的塑膠捕獸夾。

倪京台引行政院農委會解釋函指出，「動物保護法施行細則第2條之1所定之獸夾，為具強力彈簧之頜顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物之鋏狀器械，並無涉獸夾材質或坊間宣稱之商品名稱。」換句話說，縱使市面上的「變種捕獸夾」非金屬製，名稱也改叫「大鋼牙」或「捕鼠神器」，但都是動保法中定義的捕獸夾，未經許可製造、販賣、陳列或輸出入這些產品，依動保法第14-2條規定，將被處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

台灣動物緊急救援小組強調，這類新型的「變種捕獸夾」不但對動物相當殘忍，更可能傷及小孩，呼籲農委會及各地動保處能加強宣導及查緝，依法重罰。而農委會也表示，將嚴加管理任何通路販售非法捕獸夾，若民眾發現違法業者，可至各地動保處加以檢舉，共同防止非法捕獸夾橫行。

▲遭捕獸夾斷腿！狗媽忍痛哺初生幼犬　3隻狗救回剩9條腿。（圖／台灣動物緊急救援小組提供。）

▲任何形式、材質之捕獸夾皆為違法，全民須共同抵制。

關鍵字： 捕獸夾台灣動物緊急救援小組農委會動保處老鼠網拍

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