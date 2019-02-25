叩叩叩！垃圾桶「蹦出大眼喵」　網嚇丟手機：恐怖箱吧

▲是要嚇死誰啦！！！（圖／翻攝自「爆笑公社」下同）

寵物小組／綜合報導

這才是真正的「躲貓貓」啊！一名網友於臉書公開社團「爆笑公社」分享影片，畫面中只見拍攝者的手輕輕敲了垃圾桶3下，沒想到下一秒卻突然從裡頭衝出1隻大眼英國短毛貓，半身卡在垃圾桶外凝視著主人，彷彿說著，「怎麼了？找我有事嗎？」雖然喵喵模樣非常呆萌，但突如其來的動作真的會讓人嚇出尿啊！

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黃姓網友將影片PO出後註解「躲貓貓」，沒想到輕敲垃圾桶3下，就會蹦出1隻大眼萌貓。垃圾桶就像是這隻英短的另一個家，這天主人敲敲門拜訪，無厘頭的喵星人馬上出來應門，發現沒事後就又回家睡大頭覺，不過牠那肉肉的身材卻費了牠一番功夫才塞回去，可愛又可怕的模樣也讓網友瘋狂轉發。

影片上傳至臉書後，網友看了紛紛被嚇壞並笑倒表示，「這是恐怖箱吧」、「我被嚇到」、「第一次看真的會嚇一跳」、「有點可怕拿遠一點」、「差點丟手機...」、「驚嚇度百分百」、「好大一隻啊～」、「縮回去還擠出雙下巴XD」、「超級可愛！」、「放垃圾牠會收進去嗎」、「好可愛哦」、「比還願還可怕」。

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