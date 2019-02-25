阿嬤「腳趾按摩」主子爽到仰頭　一看身材...確實嬤寶！

▲喵：阿嬤再抓大力一點～（圖／網友Yen Ling Huang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

新竹橘貓「飛飛」是個愛撒嬌的小寶貝，這天牠趁著吃飯時間，突然坐在阿嬤的拖鞋上刷存在感，沒想到手忙著吃飯的阿嬤突然伸出靈活的腳趾，幫主子進行全套按摩服務，備受寵愛的飛飛甚至一度爽到仰頭，直到這瞬間，竟發現原來飛飛的身材不一般，一看就是被奶奶寵大的嬤寶！

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馬麻笑說，飛飛其實有個很萌的怪癖，只要天冷時，牠就會霸佔所有的拖鞋或鞋子，深怕屁股坐到地板會太冰，所以牠一定會喬好位置縮在鞋子上。這天牠一如往常佔領了阿嬤的拖鞋，寵孫的阿嬤看著毛孩的萌樣，忍不住想要幫主子服務一番，於是靈活地運用了腳趾充當按摩器，來回幫喵喵全身按摩。

▲飛飛是個名副其實的超級嬤寶。

不要看阿嬤如此寵溺金孫，事實上，在飛飛剛到家裡時，阿嬤非常反對也對貓印象不好，當時的牠不僅體型瘦小、眼睛充滿細菌而張不開，外型整體可說是相當不討喜，直到某天阿嬤看不下去了，才決定親手幫喵喵洗澡，祖孫倆就此展開了密不可分的關係，一直到現在，洗澡、鏟屎、剪指甲都是阿嬤一手包辦。

影片中的飛飛悠哉地享受著阿嬤的按摩服務，一度爽到瞇眼仰頭，沒想到這個角度卻超顯胖，小小的腦袋瞬間成了對比，白白胖胖的身材萌翻網友，牠也因此暴露了「嬤寶」的身分，雖然家人目前已努力讓毛孩減肥，但疼孫的阿嬤卻仍經常把飛飛餵到「滿出臉盆」。

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▲所謂的「滿出臉盆」。

▲再發福下去，拖鞋就坐不下了啦XD

▼影片為網友Yen Ling Huang授權提供

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