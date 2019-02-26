細漢偷挽匏！　小臘腸偷走「阿嬤的ㄅㄨ啊」嗑出大洞

▲這孩子長大不得了！（圖／網友范范授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

俗話說，「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛。」看來毛家長得小心自家毛孩啊！住在花蓮的奶油臘腸「牛排」這天竟趁家人忙著準備晚餐時，偷偷從廚房叼走阿嬤的「ㄅㄨ啊（匏瓜）」，直接偷到窩裡狂嗑，甚至啃出一個超大洞，家人逮到現行犯後笑到不行並質問牠，「你不覺得這太大顆了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

阿嬤范范表示，當天她和女兒蒸完地瓜準備端到客廳時，牛排原本緊緊跟在後頭，卻突然跑去偷了一顆ㄅㄨ啊出來，路途中還因為「贓物」太大掉了好幾次，但牛排仍堅持要叼到窩裡享用，忘我地啃著清脆的匏瓜，無厘頭的舉動讓家人笑翻；直到最後阿嬤哄騙要丟下牠上樓睡覺了，牛排才依依不捨地放棄匏瓜跟著阿嬤走。

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▲那是阿嬤明天要包水餃的材料啊...

▲汪：人家就愛吃ㄅㄨ啊嘛～

其實，這也不是牛排第一次偷菜了，牠常常趁阿嬤煮飯時，偷偷窩在一旁吃生菜，有時候甚至還會直接跳上飯桌偷嚐幾口，「平常牛排就很喜歡生菜、薯泥跟熱狗，只是沒想到，過年從鄉下帶回來的ㄅㄨ啊那麼大顆，牠也不放過。」當初因為兒子當兵的關係，將狗狗託付給范范照顧，沒想到牛排從那時開始就很黏她，走到哪就跟到哪，連她進廚房煮菜也得當跟屁蟲。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑壞表示，「你也偷太大了吧！」、「也太會啃吧！牠吃素！！！」、「大漢就要偷牽牛了」、「這個太好笑了啦」、「快拿球球來交換ㄅㄨ啊」、「ㄅㄨ啊在我手上，拿肉肉來換」、「阿嬤不會生氣的」、「可愛的小賊」、「只要是阿嬤拿的都是食物啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲牛排破壞力超強，還會自製籃球嘴套。

▲牛排：阿嬤～今天晚餐有ㄅㄨ啊嗎？

▼影片為網友范范授權提供

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