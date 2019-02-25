戲精柴見指甲刀　驚恐臉「吉娃娃式」高音慘叫：快拿走R～

▲浮誇柴犬見指甲刀就尖叫。（影／網友Lujia Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

柴界最會演！新北市柴犬「尼基力」這天看到指甲刀逼近，不但露出驚恐樣甚至開始高音尖叫，聲音比吉娃娃還要尖銳，彷彿受到虐待一樣，讓飼主Lujia Chen忍不住笑說，「根本還沒剪！」誇張畫面全被錄下，並且上傳至臉書社團「柴犬司令部」，讓不少網友笑翻。

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▲柴：剪指甲太痛苦了！

從影片中可以看到，尼基力被飼主抱在懷裡，一看見粉色指甲刀逼近後，瞬間啟動「戲精模式」開始裝模作樣，首先身體不斷左右激動搖晃，想逃出魔掌控制，接著再用超高音尖叫抗拒，露出一副驚恐害怕地模樣，讓飼主連腳趾頭都碰不到，完美演出想藉此蒙混過關！

▲尼基力個性溫馴，但有點膽小。

Lujia Chen接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，尼基力目前5歲左右，很溫馴不太會生氣，不過看到指甲刀就會瞬間變一個樣，每次還沒開始剪，尼基力就會瘋狂亂叫，「牠可能想說裝一下就可以不用剪了？」事實上，尼基力家中還有一隻柴大哥「阿尼基」，同樣在剪指甲時會尖叫，可見汪浮誇演技是從前輩身上學來！

▲尼基力和阿尼基感情要好，時常玩在一起。

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尼基力誇張演出影片上傳後，引來不少網友被笑翻，也有人逗趣留言，「看到妳拿那個，牠就知道怕了」、「聽這聲音會氣死吧！」、「屬於浮誇派的？」、「害怕的慘叫」、「柴界影帝」、「很會演」、「像殺豬一樣」、「演技100分」、「以為吉娃娃在叫呢！」。

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