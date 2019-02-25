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奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？

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▲奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲福福：欸欸欸？我沒說停啊？？？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

本汪沒說停～你不准停！網友陳韋廷家中飼養的米克斯「福福」很喜歡被摸摸。這天牠躺在床上休息，享受爸爸的「神之摸摸」，結果爸比偷懶，福福立刻「迅速轉頭」，用極度不開心的表情掃射爸爸。

影片中，福福悠哉地倒在床上，醞釀等等要睡覺的情緒，一旁苦命的奴才，則是伸出手手，輕輕摸著福福的背部。當手一停，福福忽然用力轉身，一臉納悶「別停啊？我還沒說停啊」，這時奴才趕緊再繼續摸摸安撫，福福才放心地轉回去入睡，其中，奴才試了兩三次，每次一停止，福福就會傻眼回頭，整體模樣相當搞笑。

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▲奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲你敢隨便停，試試看！

爸爸笑說，福福是一隻很黏人的中大型米克斯。「牠雖然很大隻，但心裡很細膩，以前曾經被棄養，我們撿來時3個月，所以特別黏人，也非常喜歡討摸摸，如果不摸牠，牠就會頂你。只要牠感覺是善意的人們，基本上都會主動靠過去撒嬌。」

▲奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福身體蠻大隻，個性卻像小寶寶，超級黏人撒嬌。

爸爸將逗趣的短片分享到寵物社團，網友看完紛紛留言，「我還以爲是重播」、「真的太好笑了」、「狗：不錯～不要停，就這樣繼續唄！」、「哈哈哈太可愛了」、「我彷彿聽到牠在說：欸！！」。

▲奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福3個多月大時，被主人領養回家。

▲奴才摸摸手一停...大黃狗「用力轉頭怒瞪」：我沒說停啊？（圖／網友陳韋廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

更多精彩影片：

關鍵字： 大黃狗摸摸撒嬌轉頭

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