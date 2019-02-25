「珠麟」養2個月病逝　她趴床痛哭「死掉了！」寶寶傻眼

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▲寵物魚死掉，女主人抱頭痛哭。（影／網友楊皓翔授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

寵物過世時，不少人都會真情流露，楊姓飼主日前在臉書社團「爆廢公社」上傳老婆爆哭影片，只見畫面中女子聽聞飼養的珠鱗魚因病死亡後，趴在床上放聲痛哭，即使老公努力解釋，仍無法抽離悲傷情緒，超崩潰哭聲連一旁的寶寶都看傻！

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▲女子聽聞寵物魚過世，抱頭趴床痛哭。

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從影片中一名女子趴在床上大哭，嘴裡不停地喊著「死掉了！」，原來是家中飼養2個月的寵物魚珠鱗患了立鱗病，雖進行隔離處理卻依然過世，結局讓女子傷心痛哭，無論老公怎麼解釋也無法釋懷，一旁寶寶傻眼的表情也不少網友印象深刻。事實上，這位人妻爆哭並非頭一次，22日她飼養的垃圾魚因無法適應換水而死亡，女子同樣坐在床上難過爆哭，老公只好再買一隻安撫。

▲魚缸內原有2尾珠鱗。

楊先生接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，老婆平時非常愛護寵物魚們，失去垃圾魚後也加裝許多設備，學習更多養魚的知識，但由於目前魚缸太小，不會再購買新魚飼養，維持數量照顧好現在的魚們，「不然又死的話我老婆又要哭了！」

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影片被上傳後，立刻吸引不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「寶寶傻眼，寶寶不說」、「寶寶：我哭輸了？」、「前幾天才辦喪，今天又辦喪...」、「寶寶：完了媽媽這麼愛哭，害我都不敢哭」、「請樓主隨時上來報平安」、「職業：哭」、「可以考慮應徵孝女白琴」、「是不是該給樓主捻香致意？」。

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