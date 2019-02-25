「台南李榮浩」烘毛超淡定　軟毛狂舞撞臉超人氣漫威英雄

▲喜樂蒂牧羊犬Jacob在烘毛時意外撞臉漫威英雄。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog」）

寵物小組／綜合報導

許多毛孩一聽到「洗澡」拔腿就跑，後續的吹毛對牠們來說更是一場噩夢，不過台南一隻喜樂蒂牧羊犬Jacob卻超淡定，即使已經在烘毛機裡了卻也沒有大呼小叫，就只是乖乖地坐在原地，任由出風口的風將身上的毛髮吹得超級飄逸；有趣的是，在外等待的爸拔看到愛犬軟毛狂舞的模樣，似乎想起了一位超人氣漫威英雄。

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飼主CT Lin日前在臉書寵物粉專《有點毛毛的》PO出一則貼文並說道，「金鋼狼再現！2/23 首映- 哩洗瞎咪狼。」畫面中，剛洗完澡的喜樂蒂Jacob安靜的坐在烘毛機裡，一臉呆萌的表情看著在外等待的主人；只見牠身上蓬鬆的毛髮放肆地瘋狂舞動著，搭配上堅定（放空？）的眼神，彷彿有些神似漫威英雄「金鋼狼」。

▲汪：花生省魔術？？？（圖／有點毛毛的／臉書粉專「喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog」）



▲休傑克曼飾演曼威經典角色「金鋼狼」。（圖／電影《金鋼狼》劇照）



影片貼出不到3天，就累積3千多個按讚數、分享，上百人看完都在底下紛紛留言說，「好療癒哈哈」、「好古意的眼神」、「超級賽亞犬」、「哈哈哈太可愛了」、「怎會這麼淡定！」、「笑歪～那個淡定表情」、「李榮浩金鋼狼！」、「有沒有洗澡打回原形的照片XDD」、「金鋼狼的寵物」。

其實喜樂蒂Jacob還有個封號是「台南李榮浩」，透過臉書粉專「喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog」的照片可以看到，喜樂蒂Jacob有著一雙小卻堅定的眼睛，某些角度抿起嘴更有一張明星臉，神情頗似歌手李榮浩。

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金鋼狼再現 Mr.饅頭 寵物沙龍 拍攝 由喜樂蒂牧羊犬Jacob - Sheltie Shetland Sheepdog 發佈於 2019年2月22日 星期五

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