妹妹哭不停　暖男法鬥心疼「坐著陪伴」：爸快來看看！

▲咪寶：妹妹，誰欺負你？（圖／臉書粉專「咪寶的牛牛基地」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

誰欺負我妹妹我要他好看！台中法鬥「咪寶」是個超愛家的汪星人，先前才因為馬麻頭髮被剪氣到發抖，這次看到家裡的小主人獨自躺在推車裡哭泣後，一步都不敢離開現場，擔心地不斷望著傷心的妹妹，最後甚至直接坐在原地陪著她，同時向把拔投射求救眼神等待安撫，超暖的行為讓網友全融化！

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臉書粉絲專頁「咪寶的牛牛基地」PO出這段影片並替咪寶附上OS表示，「哇，妹妹哭了，怎麼辦？老爸你不能來抱一下她嗎？我都看不下去了。」從咪寶的眼神中，可看出哥哥對妹妹的心疼與寵愛，眼看著小主人難受，咪寶自己似乎也不好過，哀傷的神情讓人看了都不禁被萌翻，這樣的哥哥究竟哪裡找？

▲咪寶哥哥是個超級暖男，總是待在一旁照顧妹妹。

▲毛孩跟小孩同框真的是史上最療癒的畫面了。

馬麻表示，由於妹妹是第一胎，因此和老公花了很多時間摸索與適應，相對地陪伴咪寶的時間就變少了，「有時候會滿心疼的，也會有點愧疚，雖然咪寶偶爾有點失落，但妹妹哭的時候牠都衝第一，很護妹妹，一家人常聚在一起，我擠奶、爸爸餵奶、咪寶撒嬌、妹妹喝奶，感覺很美好。」

雖然咪寶有時候會和妹妹吃醋，但大多數時間牠都是個暖男哥哥，總在妹妹有狀況時第一個到場查看，網友們看了影片後也紛紛驚訝表示，「咪寶的表情好傷心的樣子啊」、「哥哥的臉看起來很心疼耶～～～～～」、「咪寶都心疼了」、「哥哥要哭了」、「妹妹再哭下去就換哥哥哭了......」。

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▲馬麻放搖籃曲給妹妹聽，結果哥哥自己先睡著。

▲汪：妹妹要乖乖長大喔！

▼影片為臉書粉專「咪寶的牛牛基地」授權提供

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