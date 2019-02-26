奴才巧用「泡麵碗」當頭套　結紮喵「隔碗搔癢」超問號

▲喵：媽快點幫我抓癢，我要癢死了！（圖／網友柒樂樂授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

省錢妙招看這邊！毛孩們結紮完後，都需要戴著頭套防止牠們舔傷口，於是住在台南的飼主柒樂樂就為家裡的混種英短「愛里」特製史上最低成本頭套，只需要一個乾淨的「泡麵碗」就可以克制主子亂舔，奴才甚至笑說，這樣便宜又實用的羞羞圈，只要膩了隨時都可以「換口味」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻柒樂樂表示，由於愛里剛結紮完，必須戴著羞羞圈來避免碰到傷口，這時她正好在網路上看到日本網友的創意頭套，只要拿一個大小適中的乾淨空碗，將底部切割出一個十字開口，再依毛孩頭部大小適當調整，就能獲得如此便宜好用的創意羞羞圈。

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▲愛里：我今天是維力炸醬喵啦～

▲確定這樣看的到牌嗎XD

總是脖子癢的愛里剛開始很不習慣泡麵碗的存在，每當想要抓癢時，都會不小心變成「隔碗搔癢」，不管怎麼抓都抓不到，最後只能求助馬麻，害得媽媽無時無刻都很忙，只要想到就抱過來抓，不過，馬麻也稱讚笑說，「目前戴了1個多星期，只要頭套被弄大就要換新的，但牠真的很乖，至今只用過2種口味。」

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛讚嘆表示，「泡麵碗新功能XD」、「味味A也不錯」、「真的好主意」、「沒挑戰來一客？」、「來桶阿Q～～」、「隔靴搔癢的概念嗎？哈哈」、「聊表心意的抓一抓」、「好～想幫牠抓癢...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲愛里非常乖巧穩定，一個多禮拜來只用了兩個泡麵碗。

▼影片為網友柒樂樂授權提供

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