奴才快回家！2汪星人連撥16通「911」　警察趕來傻眼

寵物小組／綜合報導

美國明尼蘇達州Lakeville警方連續接到16通報案電話，但是對方都不出聲，員警擔心地到住家查看，卻發現報警的竟然是「2隻狗」，飼主得知後也覺得不可思議。

這件事發生在當地時間21日上午，Lakeville警方先是連續接到3通報案電話，但是一接起來對方都沒有出聲，他們擔心可能被綁架或是求援者沒辦法發出聲音，於是趕到現場關切，卻只看到2隻狗狗的身影，連個人影都沒見到。正當警方疑惑地要消除電話紀錄時，局裡又通報陸續收到同個地點的來電，而且竟然多達16通！

這下警方一定要進到屋內一探究竟，他們從車庫進到屋內，上樓發現桌上擺著手機，而手機正在「緊急通話」狀態，屋內除了2隻狗狗外沒半個人，顯然這2位「毛毛的」就是「報案汪」了。警察得知真相不由得笑出來，「他們應該是用爪子去拍手機，電話才撥通的。」員警也說，只要想到狗狗報警，大家總是哈哈大笑，他們也在推特分享這樁趣事，「看來汪汪是等不及要出門尿尿了。」

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飼主返家後得知愛犬做的事，同樣驚訝不已，並說再也不敢把電話擺在桌上了。