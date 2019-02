奴才快回家！2汪星人連撥16通「911」　警察趕來傻眼

寵物小組/綜合報導

美國明尼蘇達州Lakeville警方連續接到16通報案電話,但是對方都不出聲,員警擔心地到住家查看,卻發現報警的竟然是「2隻狗」,飼主得知後也覺得不可思議。

這件事發生在當地時間21日上午,Lakeville警方先是連續接到3通報案電話,但是一接起來對方都沒有出聲,他們擔心可能被綁架或是求援者沒辦法發出聲音,於是趕到現場關切,卻只看到2隻狗狗的身影,連個人影都沒見到。正當警方疑惑地要消除電話紀錄時,局裡又通報陸續收到同個地點的來電,而且竟然多達16通!

這下警方一定要進到屋內一探究竟,他們從車庫進到屋內,上樓發現桌上擺著手機,而手機正在「緊急通話」狀態,屋內除了2隻狗狗外沒半個人,顯然這2位「毛毛的」就是「報案汪」了。警察得知真相不由得笑出來,「他們應該是用爪子去拍手機,電話才撥通的。」員警也說,只要想到狗狗報警,大家總是哈哈大笑,他們也在推特分享這樁趣事,「看來汪汪是等不及要出門尿尿了。」

飼主返家後得知愛犬做的事,同樣驚訝不已,並說再也不敢把電話擺在桌上了。

