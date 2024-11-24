車禍受到驚嚇！柴犬國道上亂竄「還淡定拉屎」　警封路追到心累

▲柴犬在國道上奔跑還大便。（圖／ Threads／＠wen257257）

圖文／CTWANT

國道2號西向大湳段昨（23）日早上發生一起車禍，遭撞女駕駛所飼養的黑色柴犬，疑似受到驚嚇突然掙脫牽繩，直接在國道上亂竄，警方與救援人員追著小狗圍捕忙翻，最後靠著飼主的兒子呼喚下平安上車，結束這場國道驚魂。

有網友在Threads貼出一段影片，昨日國道2號西向大湳段出現一隻黑色柴犬，只見這隻柴犬在空曠的高速公路上狂奔，旁邊還停著事故處理車，所有車輛暫停行駛，3名救援人員與1名警察在後方追趕，仍無法順利抓住柴犬，看起來玩得正開心。

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影片一出後，引起網友熱議，甚至還有人拍下柴犬在國道上大便的畫面，「那個柴柴一定覺得很開心，他覺得警察杯杯在跟他玩」、「原來塞車就是這條狗害的」、「追過柴犬，真的追整個村莊還追不到」、「柴犬真的出了名的難抓」、「要追狗的技巧就是，假裝跟他玩，再往反方向跑」、「這隻狗蛋害我遲到」、「逆向行屎」、「全台第一隻國道拉屎的柴犬。」

國道警方表示，柴犬最後在飼主兒子的協助與誘導下，成功回到車子裡，警方於獲報後36分鐘排除事故現場。飼主也在貼文下留言致歉，「非常抱歉帶回家處罰了。」

▲柴犬昨日在國道上與警方上演追逐戲碼。（圖／ Threads／＠_auha1jeel）

國道警察呼籲用路人，行駛國道如車內有犬隻應善盡管理之責以牽繩牽引，避免影響駕駛人行車安全或意外發生，依《道交條例》84條規定，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰」。

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