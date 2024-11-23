侏儒山羊超黏主人！停車場玩捉迷藏　找到主人秒蹦蹦跳跳狂搖尾巴

▲侏儒山羊「Dori」。（圖／翻攝自小紅書／好多羊）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸福建省廈門市有一隻侏儒山羊「Dori」，平常超級黏人。這天飼主和牠半夜時在停車場玩躲貓貓，找不到媽媽的牠急得團團轉，不停地「咩咩咩」跑來跑去，發現主人後馬上開心蹦蹦跳跳，興奮的狂搖尾巴。網友看完直呼「太像狗狗了吧！」，可愛的小身影在車庫焦急的模樣惹人憐愛。

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▲Dori個性就跟小狗一樣。（圖／翻攝自小紅書／好多羊）



寵物博主「好多羊」經常在小紅書上記錄自家寵物羊的日常，提到Dori平常有多黏人，只要找不到主人就會急的不得了，有時在呼喚牠時，牠會裝沒聽到，於是媽媽也會故意逗弄回去，躲起來看牠的反應。媽媽每次看到Dori發現自己時，開心撒嬌模樣總是讓她心都融化。

▲近期還學會了握手。（圖／翻攝自小紅書／好多羊）



貼文也分享，Dori目前還學會了一些技能，例如握手等簡單的互動。牠的角也慢慢長出來了，但是牠也像一般寵物一樣，超級討厭洗澡，不管開不開心都會用蹦蹦跳跳的方式來表達，機靈的個性也讓媽媽驚呼，小羊居然這麼聰明。

影片發佈後高達97.9萬按讚，網友紛紛評論「要是我半夜在停車場聽到這種叫聲，我會跑得比Dori還快」、「像小狗一樣，居然會開心地搖尾巴」、「寶寶好急，都變防空警報了」、「小羊的叫聲也太魔性」，大家都想親眼看看可愛的「狗狗羊」，也想知道不同於一般寵物，專屬於小羊的撒嬌方式。