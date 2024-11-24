好糗！老鷹餓太久俯衝雞舍　雙爪卻遭圍網纏住…整隻倒掛畫面曝

▲威武的「鷹姿」全沒了。（圖／翻攝自臉書／New Canaan Police Department）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州一隻飢餓的老鷹，日前看上了一處雞舍裡的雞，準備飽餐一頓，沒想到在俯衝過後，雙爪卻被纏在圍網上，呈現倒掛的樣子，經由野生動物官員救援才順利脫困。

根據外媒《UPI》報導，事情發生在本月20日，新迦南（New Canaan）警察局表示，當局接獲通報後，由動物管制官員肖恩（Sean Godejohn）前往處理，他抵達一處住宅的雞舍後，發現這隻老鷹被卡在網子上。

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肖恩說，當時他小心翼翼地抓住老鷹的雙腿，把牠從網子上拉出來，經現場初步檢查，老鷹身上並沒有傷勢，因此當場將其釋放到自然棲息地。

▲野生動物官員將老鷹救出。（圖／翻攝自臉書／New Canaan Police Department）

肖恩接著提到，動物被網子纏住一事相當常見，他曾經從足球場的球門網、花園微網上救下鳥類和其他野生動物。

肖恩也建議民眾，如果自家雞舍的周圍需要架設網子，可以考慮使用金屬鐵絲網，以免讓柔軟的材料勾住鳥類的爪子，若家裡有足球網，則可以考慮在不使用時將其取下。

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