與「美人魚」超近距離合舞！　在三姊妹泉和海牛面對面浮淺共游

實習記者陳安榆／綜合報導

美國佛羅里達州柑橘縣的水晶河畔有一個「三姊妹泉」（Three Sisters Springs），水質清澈，更是幾乎全年恆溫，維持在攝氏21度上下，是著名的旅遊勝地之一。特別的是由於水溫穩定，這裡也成為「美人魚」們的避寒勝地，海牛冬季時會在此區域內活動，旅客們可以在規定範圍內和牠們一起共游，觀察美妙的自然生態。

《國家地理雜誌》在官網發佈影片，紀錄前往世界上少數能與海牛互動的自然保護區。內文提到，三姊妹泉之所以特別的點在於，它是一個類似於潟湖的環境，三個湧泉會不斷冒出上千加侖的水，能夠一直保持水域內更新水源，因此水質會比其他地區來的清澈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海牛。（示意圖／達志影像）



影片中提出，為了確保海牛能夠擁有良好的自然與生存環境，因此制定了許多相關的保育計畫，限制人類的活動範圍，比如只能在規定區域內自由活動，除非海牛主動游出保護區域和大家互動，否則遊客是禁止主動接觸牠們的。由於泉水足夠溫暖，有利於海牛避寒，調節體溫，冬天時更可同時高達150隻聚集。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！