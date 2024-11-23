米格魯發現地上有一塊香蕉　「狗狗祟祟」匍匐爬行狂回頭觀察飼主

▲米格魯「Nami」偷偷摸摸匍匐前進，想偷吃掉在地上的水果。（圖／翻攝自Instagram／@nami.and.tommy）



實習記者陳安榆／綜合報導

德國有一隻米格魯「Nami」，曾參加實境節目「Top Dog (Germany) 2021」。這天主人不小心掉了一塊香蕉在地上，Nami馬上發現，偷偷摸摸地往前爬，時不時地回頭觀察主人，有沒有看見自己正在靠近那塊美食。Nami匍匐前進的搞笑模樣被主人記錄下來， 在網路上瞬間爆紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近在咫尺，超緊張究竟能不能吃到。（圖／翻攝自Instagram／@nami.and.tommy）



IG@nami.and.tommy經常在社群媒體上紀錄自己和狗狗的生活，有次飼主Tommy在Nami面前假裝掉落一塊水果，測試牠的反應。沒想到機靈的Nami馬上就從角落注意到了一切，接著便開始慢慢的向前移動，還會不停地確認主人有沒有看到自己，如果有馬上就會裝沒事看向其他地方。聰明又調皮的舉動讓Tommy哭笑不得，好不容易最後終於成功吃到時，卻被飼主阻止，只能說真是太欺負狗啦！

▲回頭偷看爸爸，怕被發現就前功盡棄。（圖／翻攝自Instagram／@nami.and.tommy）



影片一經發佈立刻高達9265萬的觀看數，網友紛紛留言「請頒發最佳演員獎」、「快幫牠報名奧斯卡」、「快讓牠吃那口香蕉！」、「表情真是太賊了」，大家都被Nami可愛的反應笑倒。