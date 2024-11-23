邊境牧羊犬撿回「同花色流浪乳牛貓」　一見鍾情成為最好朋友

▲邊境牧羊犬王可愛撿回同花色流浪貓。（圖／翻攝自小紅書／王可愛）

實習記者陳安榆／綜合報導

中國江蘇省南京市「王可愛」是一隻8歲的邊境牧羊犬，每天必備的行程就是要下樓散步，有天突然發現幾隻正在流浪的貓咪，聰明的牠馬上就對一隻相同花色的乳牛貓一見鍾情。平常對周遭事物都很戒備的貓貓，對待王可愛卻異常的溫柔，讓飼主直呼「是老天爺給的緣分」，也決定將小貓帶回家中收編。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王一米本來是一隻高冷的流浪貓咪。（圖／翻攝自小紅書／王可愛）



「王可愛」經常在小紅書上分享邊境和貓咪相處的日常，飼主在影片中表示，遛狗的途中觀察到家附近多了幾隻浪浪，本想著出於善意給牠們一些小魚乾，具有強烈警戒心的貓貓們一開始都不敢靠近，唯獨其中一隻乳牛貓從不威嚇自家狗狗，於是才帶牠回家，並取名為「王一米」。兩隻毛小孩相處得十分融洽，也在粉專上擁有大量粉絲。

▲一米完全不曾兇過可愛。（圖／翻攝自小紅書／王可愛）



貼文中提到，自從一米到家後，只敢躲在陰暗的地方，可愛一直都不敢太靠近牠，深怕自己會嚇壞小貓。有禮貌的距離感讓一米很快地就放下戒備，一步一步的走出來，第一時間慢慢接近狗狗，得到了滿足的安全感，成為了救贖彼此的存在。

▲兩隻毛孩相處的超級融洽。（圖／翻攝自小紅書／王可愛）



影片一發佈就高達3.4萬按讚，網友紛紛表示：「貓貓也在努力的活著，等待一個有緣的家」、「顏色一模一樣，註定的緣分、「眼睛進磚頭了，有點想哭」，感動的故事讓許多人轉發。